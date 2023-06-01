Laurus Lab ने किया जीन थेरेपी तकनीक में निवेश, स्टॉक में आई तेजी

scorecardresearch
Twitter पर सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले स्टॉक्स Laurus Lab में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। हैदराबाद स्थित इस फार्मास्युटिकल कंपनी लौरस लैब्स ने बुधवार को इम्यूनो सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड (lmmunoACT) में 80 करोड़ रुपये में अतिरिक्त 7.24% हिस्सेदारी हासिल की थी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 1, 2023 15:27 IST
Twitter पर सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले स्टॉक्स Laurus Lab में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। हैदराबाद स्थित इस फार्मास्युटिकल कंपनी लौरस लैब्स ने बुधवार को इम्यूनो सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड (lmmunoACT) में 80 करोड़ रुपये में अतिरिक्त 7.24% हिस्सेदारी हासिल की थी। सौदा पूरा होने के बाद इम्यूनोएक्ट में लौरस लैब्स की हिस्सेदारी अब पूरी तरह से बढ़कर 33.86% हो जाएगी। कंपनी ने नवंबर 2021 में इम्यूनोएक्ट में 26.62% हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर ली थी। इम्यूनोएसीटी कई ऑटो इम्यून बीमारियों और ऑन्कोलॉजी बीमारियों के लिए एंटीजन रिसेप्टर टी सेल (सीएआर-टी सेल) थेरेपी तैयार करती है। 

लौरस लैब्स के संस्थापक और सीईओ Satyanarayana Chava ने कहा, "यह निवेश ऑटो इम्यून डिजीज और ऑन्कोलॉजी की चिकित्सा में उनके पोर्टफोलियों को मजबूत करेगा। 

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, भारत में कैंसर का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि देश में अगले पांच वर्षों के दौरान कैंसर के मामलों में 12% की वृद्धि के साथ 29.8 मिलियन होने की उम्मीद है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडाटा के अनुसार, भारत अभी भी संभावित उपचारों के विकास के प्रारंभिक चरण में है क्योंकि वर्तमान में देश में केवल चार सेल/जीन थेरेपी अणु विकसित किए जा रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 1, 2023