KRN Heat Exchanger IPO Listing: ग्रे मार्केट दे रहा है पैसा डबल होने के संकेत!

KRN Heat Exchanger and Refrigeration के IPO की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने जा रही है। ऐसे में निवेशक जानना चाहते हैं कि किस भाव पर स्टॉक की लिस्टिंग हो सकती है? ग्रे मार्केट में कंपनी की क्या स्थिति चल रही है? आइये जानते हैं तमाम सवालों के जवाब।

advertisement

जैसा कि आप जानते हैं कि KRN Heat Exchanger के IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और IPO 214 गुना सब्सक्राइब हुआ।

GMP

ग्रे मार्केट में GMP में धमदार तेजी देखने को मिल रही है। IPO का अपर प्राइस बैंड 220 रुपए प्रति शेयर है, जबकि स्टॉक इस प्राइस के 245 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक की लिस्टिंग 111 प्रतिशत ऊपर हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी से बदलवा होता है। कभी प्राइस ऊपर और कभी नीचे भी जाता है।

क्या काम करती है कंपनी?

कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो फिन और ट्यूब-प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कॉपर और एल्यूमीनियम फिन, कॉपर की ट्यूब, हीट एक्सचेंजर्स, वॉटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और इवैपरेटर कॉइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सभी उत्पाद घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीमराना, राजस्थान में 7,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थित है। इसमें हेयर पिन बेंडर, फिन प्रेस मशीन, CNC ट्यूब बेंडर और वर्टिकल एक्सपैंडर सहित कॉइल निर्माण मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग-अलग शेप और साइज के हीट एक्सचेंजर ट्यूबों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनका साइज 5 मिमी से लेकर 7 मिमी, 9.52 मिमी, 12.7 मिमी, और 15.88 मिमी तक है।



बड़े-बड़े क्लाइंट्स

इसके क्लाइंट बुक में Daikin Airconditioning India, Schnieder Electric IT Business India, Kirloskar Chillers, Blue Star, Climaventa Climate Technologies और Frigel Intelligent Cooling Systems India जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी विदेशों में भी यूएई, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, नॉर्वे, चेक गणराज्य, जर्मनी, यूके, और अन्य देशों में उत्पादों का एक्सपोर्ट करती है।

रिजल्ट्स

KRN Heat Exchanger and Refrigeration ने वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए ₹39.07 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹313.54 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। कंपनी का बॉटम लाइन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹32.31 करोड़ के प्रॉफिट के साथ ₹249.89 करोड़ की रेवेन्यू आया है।