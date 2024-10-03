KRN Heat Exchanger IPO Listing: क्या इससे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा?



केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन के शेयर गुरुवार, 4 अक्टूबर को दलाल स्ट्रीट पर उतरने वाले हैं और अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) को देखें तो यह शेयर निवेशकों के लिए बंपर लिस्टिंग पॉप के लिए तैयार है। अनौपचारिक बाजार में प्रीमियम में सुधार के बाद भी, केआरएन हीथ एक्सचेंजर को मल्टीबैगर के रूप में देखा जा रहा है।

लिस्टिंग से पहले, केआरएन हीट एक्सचेंजर के शेयर अनौपचारिक बाजार में 240 रुपये प्रति शेयर के जीएमपी पर थे, जो निवेशकों के लिए 110 प्रतिशत का रिटर्न दिखा रहे थे।

स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी ने इस शेयर में 100 प्रतिशत से अधिक की लिस्टिंग गेन देखने को मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "हम उन प्रतिभागियों को सलाह देते हैं जिन्हें यह इश्यू आवंटित किया गया है कि वे लिस्टिंग गेन से लाभ कमाएँ।"



केआरएन हीट एक्सचेंजर ने 65 शेयरों के लॉट साइज के साथ 209-220 रुपये प्रति शेयर के तय मूल्य बैंड में अपना आईपीओ बेचा। राजस्थान स्थित कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश से कुल 341.95 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से 1,55,43,000 शेयरों की ताजा शेयर बिक्री थी।



स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि केआरएन हीट एक्सचेंजर के आईपीओ को शानदार सब्सक्रिप्शन मिला, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दर्शाता है।

केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन फिन और ट्यूब-टाइप हीट एक्सचेंजर्स का निर्माता है, जो कॉपर और एल्युमीनियम फिन और कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर्स, वॉटर कॉइल, कंडेनसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल प्रदान करता है। पेश किए गए सभी उत्पाद घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उद्योग में उपयोग किए जाते हैं।



ब्रोकरेज फर्म इस इश्यू को लेकर ज़्यादातर पाजिटिव थीं और उन्होंने इसे सब्सक्राइब करने का सुझाव दिया। होलानी कंसल्टेंट्स केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर था, जबकि बिगशेयर सर्विसेज ने इश्यू के लिए रजिस्ट्रार की भूमिका निभाई। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।