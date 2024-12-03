scorecardresearch
KPI Green पर आया बड़ा अपडेट, शेयर रॉकेट बना

केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज करीब 4% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसे कोल इंडिया से 1,311 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मौजूदा कारोबारी सत्र में केपीआई ग्रीन एनर्जी का शेयर 3.94% चढ़कर 810 रुपये पर पहुंच गया।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Dec 3, 2024 17:08 IST

केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज करीब 4% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसे कोल इंडिया से 1,311 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मौजूदा कारोबारी सत्र में केपीआई ग्रीन एनर्जी का शेयर 3.94% चढ़कर 810 रुपये पर पहुंच गया। बीएसई पर पावर स्टॉक 779.25 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 808 रुपये पर खुला। केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों में दो साल में 430.64% और एक साल में 110% की तेजी आई है। दो साल में शेयर 71.70% चढ़ा है।

बीएसई पर कंपनी के कुल 0.80 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 6.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 10,652 करोड़ रुपये रहा। 12 अगस्त 2024 को शेयर 1116 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2 अगस्त 2023 को 375.19 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।

कंपनी गुजरात के खावड़ा स्थित जीआईपीसीएल के सोलर पार्क में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के आधार पर पांच वर्षों के लिए व्यापक आधार पर संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) सेवाओं सहित 300 मेगावाट एसी (405 मेगावाट डीसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेगी।

केपीआई ग्रीन एनर्जी एक सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जो 'सोलारिज्म' ब्रांड नाम के तहत एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के रूप में और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर (सीपीपी) ग्राहकों को सेवा प्रदाता के रूप में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
