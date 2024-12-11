साल 2025 में Stock Market होगा क्रैश या बनाएगा नया रिकॉर्ड, जानिए इस खास रिपोर्ट में

scorecardresearch
साल 2024 खत्म होने को है। निवेशकों के बीच सवाल है कि साल 2025 शेयर मार्केट के लिए कैसा रह सकता है? इस पर ब्रोकरेज फर्म Kotak Securities ने अपना नजरिया रखा है।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 07:36 IST
साल 2024 खत्म होने को है। निवेशकों के बीच सवाल है कि साल 2025 शेयर मार्केट के लिए कैसा रह सकता है? इस पर ब्रोकरेज फर्म Kotak Securities ने अपना नजरिया रखा है।

ब्रोकरेज का मानना है कि 2025 में बेंचमार्क NSE Nifty 50 इंडेक्स 26,100 के स्तर को छू सकता है, जो मौजूदा स्तरों से 6% की बढ़ोतरी दिखाता है। 50-शेयर वाला इंडेक्स 9 नवम्बर तक साल-दर-साल 13% बढ़ चुका है।

वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज का मानना है कि बुल केस में निफ्टी 28,800 के स्तर को छू सकता है और बियर केस में यह 23,300 के स्तर तक जा सकता है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 2025 में सरकार और निजी क्षेत्रों का कैपेक्स फिर से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि सरकार FY25 के दूसरे हिस्से में ₹6.9 लाख करोड़ खर्च करेगी।

कोटक सिक्योरिटीज ने यह भी बताया कि हाल के आम चुनावों के कारण सरकार के खर्च में उम्मीद से धीमी गति रही है। हालांकि उसने FY25 की तीसरी और चौथी तिमाही में खर्च बढ़ने की संभावना जताई है।

कोटक सिक्योरिटीज ने कहा कि Q3FY25 में 50 लाख जोड़ों की शादी के कारण कंज्मप्शन और ग्रोथ को प्रोत्साहन मिलने का अनुमान है, साथ ही यह भी जोड़ा कि देश की युवा जनसंख्या उपभोग को और बढ़ावा दे सकती है।

कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि भारत, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अच्छा देश है, जिसकी औसत रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है। भारत और अमेरिका मजबूत रिटर्न ऑन इक्विटी के कारण उच्च मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं।

लॉन्ग टर्म के नजरिये से आशावादी है। हम निवेशकों को निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं। निवेशकों को मूल्य की तलाश करनी चाहिए। भारत दुनिया भर में सबसे आकर्षक निवेश विकल्प बना हुआ है। महंगाई पर अपने विचार साझा करते हुए, कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आ सकती है और चालू खाता घाटा तब तक अनुकूल बना रहेगा, जब तक निर्यात का योगदान बढ़ता है।

कोटक सिक्योरिटीज को यह भी लगता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के प्रॉफिट FY25 में 4.9% (EPS ₹1,036), FY26 में 16.3% (EPS ₹1,206) और FY27 में 14% (EPS ₹1,372) बढ़ सकते हैं। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि घरेलू इक्विटी बाजारों में हाई वैल्यूएशन के कारण कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। कोटक सिक्योरिटीज की पसंदीदा क्षेत्र BFSI, आईटी, रियल्टी और फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
