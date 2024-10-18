scorecardresearch
Kotak Bank को लेकर आई बड़ी खबर, सोमवार को स्टॉक में होगा बड़ा एक्शन!

Kotak Mahindra Bank को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिसका असर शेयर पर सोमवार को देखने को मिल सकता है। Kotak Mahindra Bank ने Standard Chartered Bank India की पर्सनल लोन बुक का अधिग्रहण करेगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 18, 2024 17:47 IST
The updated rates came into effect starting October 17, 2024.


Kotak Mahindra Bank को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिसका असर शेयर पर सोमवार को देखने को मिल सकता है। Kotak Mahindra Bank ने Standard Chartered Bank India की पर्सनल लोन बुक का अधिग्रहण करेगा, जिसका कुल बकाया लगभग ₹4,100 करोड़ है, ताकि कोटक अपने रिटेल लेंडिंग बिजनेस को विस्तार दे सके।

कोटक बैंक के जरिए 18 अक्टूबर को एलान किया गया है कि इस प्रस्तावित डील में 'स्टैंडर्ड लोन' के रूप में क्लासिफाइड लोन शामिल होंगे और यह अगले तीन महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, जो रेग्युलेटरी अप्रूवल पर निर्भर करेगा। ये ऐसे कर्ज हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें किसी भी तरह की समस्या या डिफ़ॉल्ट का कोई संकेत नहीं है। कोटक बैंक डील के पूरा होने की तारीख के करीब बकाया लोन बुक का अधिग्रहण करेगा।

Kotak Bank  ने कहा कि वह अधिग्रहण को अपनी रणनीति के हिसाब से रखना चाहता है, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिले, बाजार हिस्सेदारी का विस्तार हो और सैलरीड सेगमेंट में मौकों को अनलॉक किया जा सके।

कोटक बैंक, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता है। कंपनी का कहना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट बाजार में 'महत्वपूर्ण ग्रोथ क्षमता' है, खास तौर पर से हायर एंड सेगमेंट में।

कोटक महिंद्रा बैंक के कंज्यूमर बैंक के हेड प्रोडक्ट्स  अम्बुज चंदना का कहना है कि यह लेनदेन हमारे रिटेल एसेट्स ग्रोथ रणनीति का सपोर्ट करता है और हमारे रिटेल लेंडिंग के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह हाई क्वालिटी वाले ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करता है और कोटक ग्रुप के सफल इंटीग्रेशन के रिकॉर्ड के साथ, हम एक बेहतरीन ट्रांजैक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 18, 2024