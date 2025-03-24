scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारKotak Bank Share Price: 52 Week High पर स्टॉक! इस खबर के बाद आई ताबड़तोड़ तेजी - DETAILS

Kotak Bank Share Price: 52 Week High पर स्टॉक! इस खबर के बाद आई ताबड़तोड़ तेजी - DETAILS

निजी क्षेत्र का बैंक Kotak Mahindra Bank Ltd के स्टॉक ने आज अपना 52 Week High 2,181.50 रुपये को टच किया है। चलिए जानते हैं क्या है कारण?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 12:31 IST

Kotak Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 

इस बीच निजी क्षेत्र का बैंक Kotak Mahindra Bank Ltd के स्टॉक ने आज अपना 52 Week High बनाया है। स्टॉक ने अपने एक साल के उच्चतम स्तर 2,181.50 रुपये को टच किया है। बैंक स्टॉक में यह तेजी नए CTO की नियुक्ति के बाद आई है।

दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार 22 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया था कि उसने भवनीश लाठिया (Bhavnish Lathia) को नया Chief Technology Officer (CTO) और बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन पर्सनेल नियुक्त किया है। 

इसके अलावा बैंक ने व्योमेश कपासी (Vyomesh Kapasi) को कंज्यूमर बैंक – प्रोडक्ट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। 

Kotak Bank Share Price

दोपहर 12:01 बजे तक शेयर एनएसई पर 5% या 104.05 रुपये चढ़कर 2,183.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.53% या 94.40 रुपये चढ़कर 2178.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Kotak Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 89 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Kotak Bank Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जुलाई 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 1.10 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 0.90 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2019 में शेयर 0.80 रुपये का डिविडेंड देगा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 24, 2025