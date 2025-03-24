Kotak Bank Share Price: 52 Week High पर स्टॉक! इस खबर के बाद आई ताबड़तोड़ तेजी - DETAILS

Kotak Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं।

इस बीच निजी क्षेत्र का बैंक Kotak Mahindra Bank Ltd के स्टॉक ने आज अपना 52 Week High बनाया है। स्टॉक ने अपने एक साल के उच्चतम स्तर 2,181.50 रुपये को टच किया है। बैंक स्टॉक में यह तेजी नए CTO की नियुक्ति के बाद आई है।

दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार 22 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया था कि उसने भवनीश लाठिया (Bhavnish Lathia) को नया Chief Technology Officer (CTO) और बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन पर्सनेल नियुक्त किया है।

इसके अलावा बैंक ने व्योमेश कपासी (Vyomesh Kapasi) को कंज्यूमर बैंक – प्रोडक्ट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।

Kotak Bank Share Price

दोपहर 12:01 बजे तक शेयर एनएसई पर 5% या 104.05 रुपये चढ़कर 2,183.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.53% या 94.40 रुपये चढ़कर 2178.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Kotak Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 89 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Kotak Bank Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जुलाई 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 1.10 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 0.90 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2019 में शेयर 0.80 रुपये का डिविडेंड देगा।