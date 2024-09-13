Exclusive: सेबी माधबी पुरी बुच और Wockhardt के मालिक का क्या है कनेक्शन?

कांग्रेस की तरफ से सेबी चीफ पर हर रोज नए आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब ताजा आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख ने मध्य मुंबई के एक महंगे अपार्टमेंट को किराए पर दिया है। यह अपार्टमेंट बुच और उनके पति धवल बुच के नाम पर है और इसे बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वॉकहार्ट से जुड़ी एक कंपनी को किराए पर दिया गया है।

जब इंडिया टुडे ने मध्य मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विवरिया का दौरा किया, तो वहां के स्टाफ ने बताया कि टॉवर विंग डी के अपार्टमेंट नंबर 102 में वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़हाबिया खोराकीवाला और वॉकहार्ट के चेयरमैन हाबिल खोराकीवाला रह रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 6 सितंबर को दावा किया कि बुच और उनके पति इस अपार्टमेंट के मालिक हैं और उन्होंने इसे 2018-19 में कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जो कि खोराकीवाला होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (KHIPL) की सहायक कंपनी है, को किराए पर दिया था।

KHIPL के निदेशक हाबिल फखरुद्दीन खोराकीवाला, मुर्तजा हाबिल खोराकीवाला और नफीसा हाबिल खोराकीवाला हैं। हाबिल, वॉकहार्ट समूह के संस्थापक, नफीसा से विवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं: हुज़ैफा, मुर्तजा और ज़हाबिया।

खेड़ा ने बुच को मिले किराए का विवरण देते हुए कहा, "2018-19 में, इस संपत्ति का किराया 7 लाख रुपये था। 2019-20 में यह बढ़कर 36 लाख रुपये हो गया। 2023-24 में, उन्होंने इस फर्म से 46 लाख रुपये का किराया प्राप्त किया।"

कांग्रेस का दावा है कि बुच परिवार ने इस फ्लैट के लिए कुल 2 करोड़ रुपये से अधिक का किराया प्राप्त किया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह उस समय हुआ जब सेबी वॉकहार्ट लिमिटेड की कथित इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रहा था, और यह एक संभावित "क्विड प्रो क्वो" की ओर इशारा करता है।

उसी दिन, वॉकहार्ट लिमिटेड ने शेयर बाजारों को भेजी गई एक नियामक फाइलिंग में कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "यह हमारे ध्यान में आया है कि कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किराए के भुगतान और सेबी द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए गए आदेशों से संबंधित कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से इन आरोपों को नकारते हैं और यह बताना चाहते हैं कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक हैं। कंपनी ने हमेशा सभी लागू कानूनों का पालन किया है और करती रहेगी।"

वॉकहार्ट की प्रतिक्रिया: कोई टिप्पणी नहीं

इसके बाद, बिजनेस टुडे ने वॉकहार्ट ग्रुप के प्रवक्ता से यह पूछने के लिए संपर्क किया कि इस लग्जरी अपार्टमेंट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है, इसके निवासी कौन हैं, क्या वास्तव में ज़हाबिया खोराकीवाला और हाबिल खोराकीवाला इसमें रह रहे थे या हैं, और इस संपत्ति का लीज़ पीरियड क्या था। वॉकहार्ट ग्रुप के प्रवक्ता ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

बिजनेस टुडे ने हाबिल खोराकीवाला और उनकी बेटी ज़हाबिया से इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों के लिए भी संपर्क किया और इस लेख को उनके जवाब आने पर अपडेट करने का वादा किया।

सेबी प्रमुख ने इस अपार्टमेंट के किराए से संबंधित कांग्रेस के दावों और अन्य हालिया आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अल्ट्रा-रिच का घर

जनवरी 2024 में—सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ इन आरोपों से महीनों पहले—मुंबई के रियल एस्टेट खिलाड़ी के. रायजा ग्रुप द्वारा विकसित लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विवरिया खबरों में था, लेकिन एक अलग वजह से। एक अग्रणी उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनी के बोर्ड सदस्य ने यहां दो समुद्र-दृश्य वाले लग्जरी अपार्टमेंट लगभग 47 करोड़ रुपये में खरीदे थे।

इस खरीद के महीनों बाद, दिल्ली स्थित एक डिज़ाइन कंसल्टेंसी और आर्किटेक्चर फर्म के प्रमोटर्स भी इस सूची में शामिल हुए। 155 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए, समूह के प्रमोटर्स ने विवरिया में आठ समुद्र-दृश्य वाले अपार्टमेंट खरीदे। इस लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कई अन्य कॉर्पोरेट हेड्स और उद्यमियों के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट भी हैं।

महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास स्थित, विवरिया एक लग्जरी आवासीय परियोजना है, जो 14 एकड़ भूमि पर फैली हुई है और इसमें पांच टावर हैं। इसमें तीन और चार बेडरूम वाले अपार्टमेंट हैं, जिनमें से कई से अरब सागर और मुंबई के स्काईलाइन का शानदार दृश्य दिखता है। रियल एस्टेट पोर्टल्स पर यहां फ्लैट्स की कीमतें 15 करोड़ रुपये से शुरू होती हैं और 50 करोड़ रुपये से अधिक तक जाती हैं। ब्रोकरों के अनुसार, इस इमारत में किराए काफी ऊंचे हैं, जहां 2,000 वर्ग फुट का तीन बेडरूम का अपार्टमेंट प्रति माह 5 लाख रुपये तक किराए पर जाता है, जबकि 3,000 वर्ग फुट के चार बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया 7.5-8 लाख रुपये तक हो सकता है।



