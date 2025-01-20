scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारKalyan Jewellers Share Price: Motilal Oswal ने दिया अपडेट तो शेयर हो गया बुलिश, रिकवरी मोड में आया स्टॉक

Kalyan Jewellers Share Price: Motilal Oswal ने दिया अपडेट तो शेयर हो गया बुलिश, रिकवरी मोड में आया स्टॉक

 Kalyan Jewellers के शेयर फोकस में बने हुए हैं। आज सुबह कंपनी के शेयर 7.5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। Motilal Oswal ने कंपनी के रिश्वत को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 20, 2025 13:54 IST
Kalyan Jewellers share price: The counter traded lower than the 5-day, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-day and 200-day simple moving averages (SMAs).
Kalyan Jewellers share price: The counter traded lower than the 5-day, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-day and 200-day simple moving averages (SMAs).

आज के ट्रेडिंग सेशन में Sensex और Nifty50 तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में कई शेयर में उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि, इसमें  Kalyan Jewellers के शेयर फोकस में बने हुए हैं। आज सुबह कंपनी के शेयर 7.5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 7.17 फीसदी की तेजी के साथ 537.60 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

advertisement

पिछले कुछ सत्रों में कंपनी के शेयर 30 फीसदी से अधिक गिर गए थे। आज शेयर में आई तेजी के पीछे के कारण के बारे में जानते हैं। 

रिश्वतखोरी आरोपों को किया खारिज

एसेट मैनेजर मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने बीते दिन बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि फंड मैनेजरों पर कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों को खरीदने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप पूरी तरह से निराधार है।

इसके आगे एएमसी ने कहा कि इन आरोपों को पूरी तरह से खंडन किया जाता है। यह आरोप प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वह गलत और अनैतिक जानकारी फैलाने वाले आरोपों पर विश्वास न करें। 

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया यह अफवाहें फैलने लगी थीं कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में अनियमितताओं में शामिल थे। हालांकि माना जा रहा था कि फंड हाउस ने कुछ फंड मैनेजरों को इस मामले में बर्खास्त भी कर दिया। इन अफवाहों को लेकर 14 जनवरी 2025 को कल्याण ज्वैलर्स बयान जारी किया। कल्याण ज्वैलर्स ने साफ कहा कि उनके परिसर में कोई आयकर विभाग द्वारा छापा नहीं पड़ा है। इसके अलावा यह सभी आरोप "बेतुका" है।

कल्याण ज्वैलर्स शेयर परफॉर्मेंस (Kalyan Jewellers Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार तीन महीने में कंपनी के स्टॉक 4.99 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 8.05 फीसदी चढ़ गए। वर्तमान में कंपनी के शेयर 52-वीक-हाई 794.60 रुपये और 52-वीक-लो  322.05 रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 55,403.55 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 20, 2025