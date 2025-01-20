Kalyan Jewellers Share Price: Motilal Oswal ने दिया अपडेट तो शेयर हो गया बुलिश, रिकवरी मोड में आया स्टॉक

आज के ट्रेडिंग सेशन में Sensex और Nifty50 तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में कई शेयर में उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि, इसमें Kalyan Jewellers के शेयर फोकस में बने हुए हैं। आज सुबह कंपनी के शेयर 7.5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 7.17 फीसदी की तेजी के साथ 537.60 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

पिछले कुछ सत्रों में कंपनी के शेयर 30 फीसदी से अधिक गिर गए थे। आज शेयर में आई तेजी के पीछे के कारण के बारे में जानते हैं।

रिश्वतखोरी आरोपों को किया खारिज

एसेट मैनेजर मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने बीते दिन बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि फंड मैनेजरों पर कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों को खरीदने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप पूरी तरह से निराधार है।

इसके आगे एएमसी ने कहा कि इन आरोपों को पूरी तरह से खंडन किया जाता है। यह आरोप प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वह गलत और अनैतिक जानकारी फैलाने वाले आरोपों पर विश्वास न करें।

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया यह अफवाहें फैलने लगी थीं कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में अनियमितताओं में शामिल थे। हालांकि माना जा रहा था कि फंड हाउस ने कुछ फंड मैनेजरों को इस मामले में बर्खास्त भी कर दिया। इन अफवाहों को लेकर 14 जनवरी 2025 को कल्याण ज्वैलर्स बयान जारी किया। कल्याण ज्वैलर्स ने साफ कहा कि उनके परिसर में कोई आयकर विभाग द्वारा छापा नहीं पड़ा है। इसके अलावा यह सभी आरोप "बेतुका" है।

कल्याण ज्वैलर्स शेयर परफॉर्मेंस (Kalyan Jewellers Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार तीन महीने में कंपनी के स्टॉक 4.99 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 8.05 फीसदी चढ़ गए। वर्तमान में कंपनी के शेयर 52-वीक-हाई 794.60 रुपये और 52-वीक-लो 322.05 रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 55,403.55 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।