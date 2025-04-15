scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबड़ी भविष्यवाणी! Ujala बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में आने वाली है रैली, आपका दांव है?

बड़ी भविष्यवाणी! Ujala बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में आने वाली है रैली, आपका दांव है?

Axis Securities ने इस शेयर पर अपना दांव लगाया है और इसे पिक ऑफ द विक (Pick of the Week) घोषित किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 11:39 IST

Jyothy Labs Share Price Target: उजाला (Ujala), मैक्सो (Maxo) और मार्गो (Margo) साबुन इत्यादि जैसे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी Jyothy Labs Ltd के शेयर आने वाले 6-9 महीने में 10% तक चढ़ने वाले हैं। 

दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपना दांव लगाया है और इसे पिक ऑफ द विक (Pick of the Week) घोषित किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

advertisement

Axis Securities ने अपने रिपोर्ट में बताया कि Jyothy Labs ग्रोथ के अगले चरण के लिए परिवर्तन को अपना रही है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी LUPs के माध्यम से वैल्यू ऑफरिंग का विस्तार करना और मुख्य रूप से डिटर्जेंट और डिशवॉश सेगमेंट में प्रीमियमीकरण को बढ़ावा देना, नेचुरल सेगमेंट में अपनी पिछली उपस्थिति के विपरीत बड़े बॉडी वॉश सेगमेंट (टॉयलेट साबुन) में विविधता लाना, साबुन सेगमेंट में कंपनी के लिए एक व्यापक बाजार का निर्माण करना और अपने डायरेक्ट नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध होना जैसे बड़े परिवर्तन को अपना रही है। 

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हमें उम्मीद है कि कंपनी का EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 26 के लिए 16-17% की सीमा में रहेगा और यह 1) प्रोडक्ट मिश्रण में सुधार - तेजी से बढ़ते प्रीमियम उत्पादों को बढ़ाना और टॉयलेट सोप का व्यापक पोर्टफोलियो लॉन्च करना 2) बड़ी संख्या में प्रोडक्ट और एसकेयू को बेचकर ऑन-ग्राउंड एग्जिक्यूशन में सुधार करना जिससे आउटलेट्स में दक्षता और थ्रूपुट बढ़ेगा। 

Jyothy Labs Share Price Target

अपने रिपोर्ट में कंपनी ने स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस (CMP) 367 रुपये से कैलकुलेट किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए कहा कि स्टॉक अपने CMP से अगले 6-9 महीने में 10% अपसाइड 405 रुपये तक जा सकता है। 

Jyothy Labs Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:04 बजे तक एनएसई पर 0.75% या 2.75 रुपये चढ़कर 369.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.64% या 2.35 रुपये की तेजी के साथ 369.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 15, 2025