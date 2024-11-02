त्योहारी सीजन में कहां चल रही है बंपर हायरिंग?

इस बार के फेस्टिव सीजन में नौकरियों के मौकों की भरमार हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार फेस्टिव हायरिंग में 20 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इससे भारतीय इकॉनमी को भी मदद मिल रही है क्योंकि ये मार्केट में डिमांड बढ़ने का संकेत है।

मौजूदा त्योहारी सीजन में नौकरियों में बूम आने का दावा प्रोफेशनल नेटवर्किंग मंच 'अपना डॉट को' की रिपोर्ट में किया गया है। इस साल के त्योहारी सीजन ने जॉब मार्केट में एक नई जान डाल दी है। लॉजिस्टिक्स से लेकर ऑपरेशन , ई-कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हर जगह नौकरियों की बाढ़ सी आ गई है। नौकरियों में हुई इस बढ़ोतरी की वजह ग्राहकों की तरफ से बढ़ा खर्च है। ऐसे में वो कंपनियां जो पिछले कुछ समय में कंज्यूमर डिमांड में आई कमी से परेशान थीं, वो अब इस त्योहारी सीजन के सहारे अपनी जगह फिर से बना रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक

मौजूदा त्योहारी सीजन में नौकरियों में 20 फीसदी का इज़ाफा देखा गया है, पिछले साल के मुकाबले, इस साल 2.16 लाख से भी ज्यादा नौकरी के मौके पैदा हुए हैं। इस साल रिटेल और ई-कॉमर्स कंपनियों को कंज्यूमर डिमांड में 20 से 25 परसेंट बढ़ोतरी की उम्मीद है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर में करीब 18 हजार नई भर्तियां की जा चुकी हैं जो पिछले साल से 30 परसेंट ज्यादा है।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रेस्तरां मैनेजर्स, फ्रंट ऑफिस स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए करीब 14 हजार नौकरियों के मौके मौजूद हैं, जो करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी है। लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन सेक्टर में इस सीजन में सालाना आधार पर 70 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रैपिडो, डेल्हिवरी, ई-कार्ट और शिपरॉकेट जैसी प्रमुख कंपनियों में करीब 30 हजार से ज्यादा वैकेंसीज हैं।

कहां हो रही है हायरिंग?

हायरिंग का ये ट्रेंड केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे टियर-1 शहरों में नौकरियों में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है, वहीं, लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, भुवनेश्वर, भोपाल, इंदौर, कानपुर, चंडीगढ़, पटना, कोयंबटूर और जयपुर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में ये बढ़ोतरी 25 परसेंट तक है।

इस त्योहारी सीजन में शहरीकरण में तेजी भी नौकरियों की बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। नए मॉल और क्विक-सर्विस रेस्तरां का विस्तार और बढ़ती कंज्यूमर डिमांड ने लोगों को अब अपने शहरों में ही अच्छे रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं जिससे इन छोटे शहरों में नौकरियों की मांग बढ़ी है।