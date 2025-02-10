scorecardresearch
JM Financial ने दिया अपडेट: BJP की जीत से शेयर बाजार में आएगी तेजी, रुक जाएगा FII आउटफ्लो

ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल का मानना है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत निवेशकों की भावनाओं के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का निवेश आकर्षित हो सकता है।  

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 10, 2025 17:19 IST

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को भारी बिकवाली के दबाव के साथ कारोबार की शुरुआत की, भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली हो। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धातु आयात पर शुल्क लगाने की धमकी थी, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई कि इससे स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों की डंपिंग भारत जैसे बाजारों में हो सकती है।

भाजपा की जीत और बाजार पर असर

ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल का मानना है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत निवेशकों की भावनाओं के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का निवेश आकर्षित हो सकता है।  

भाजपा की यह जीत राज्य में एंटी-इनकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) की वजह से आई। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने पहले ही भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन वास्तविक नतीजे अपेक्षा से बेहतर रहे। भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) 22 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 45.6% हो गया।

JM फाइनेंशियल का कहना है कि दिल्ली के अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में भी भाजपा की जीत से बाजार में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, भारतीय रुपये की 88 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर तक गिरावट विदेशी निवेशकों की वापसी की संभावना को कमजोर कर सकती है।  

आज कैसी रही बाजार की चाल

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 750 अंकों (0.97%) की गिरावट के साथ 77,106.89 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 50 228 अंकों (0.96%) की गिरावट के साथ 23,316.30 पर बंद हुआ। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी लगभग 2% की गिरावट आई।  

NSE के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने शुक्रवार को भारतीय शेयरों में ₹470.39 करोड़ की बिकवाली की। फरवरी के पहले सप्ताह में कुल ₹7,342 करोड़ की निकासी हुई, जबकि 2025 में अब तक ₹85,369 करोड़ का विदेशी पूंजी बहिर्वाह हो चुका है। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹454.20 करोड़ मूल्य के भारतीय शेयर खरीदे।  

ब्रोकरेज हाउस की निवेश रणनीति

Motilal Oswal ब्रोकरेज फर्म ने सुझाव दिया है कि उपभोक्ता क्षेत्र में विभिन्न उप-श्रेणियां ब्याज दर कटौती से लाभान्वित हो सकती हैं। इनमें रिटेल, ज्वेलरी, होटल, परिधान, टू-व्हीलर, एंट्री-लेवल फोर-व्हीलर और कैपिटल मार्केट सेक्टर शामिल हैं।  

वहीं, उपभोक्ता क्षेत्र, आईटी, BFSI (बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं), इंडस्ट्रियल्स, हेल्थकेयर और रियल एस्टेट पर सकारात्मक है।  
जबकि तेल एवं गैस, सीमेंट और धातु क्षेत्रों पर इसकी सिफारिश नकारात्मक है।  

बड़े और छोटे शेयरों की पसंद

ब्रोकरेज ने लार्ज कैप स्टॉक्स में टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ICICI बैंक, SBI, HCL टेक, भारती एयरटेल, L&T, सन फार्मा, ट्रेंट, HUL और डिक्सन टेक के शेयर को खरीदने की सलाह दिया है। वहीं, मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स में इंडियन होटल्स, पेज इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, BSE, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोफोर्ज, मेट्रो ब्रांड्स, IPCA लैब्स, एंजेल वन और JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
