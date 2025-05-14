JM Financial का नया पोर्टफोलियो आया सामने, इन शेयरों में दिखाया भरोसा

अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त शेयर बाजार में किस सेक्टर और कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा, तो JM Financial का पेश किया गया India Model Portfolio आपके लिए एक बेहतरीन गाइड बन सकता है। इस पोर्टफोलियो में कंपनी ने कुछ सेक्टर्स में जोरदार भरोसा (Overweight) जताया है, वहीं कुछ सेक्टर्स को कम तवज्जो (Underweight) दी है।

इन सेक्टर्स में दिखाया गया भरोसा

JM Financial ने जिन सेक्टर्स को मजबूत बताया है, उनमें बैंकिंग (Banking Stocks), रियल एस्टेट (Real Estate), REITs, होटल, टेलीकॉम (Telecom), इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure), डिफेंस (Defence) और ऑयल & गैस (Oil & Gas) शामिल हैं।

बैंकिंग सेक्टर में ICICI Bank, Axis Bank और HDFC Bank जैसे दिग्गज नामों को शामिल किया गया है। टेलीकॉम की बात करें तो Bharti Airtel को पसंदीदा शेयर माना गया है।

रियल एस्टेट और होटल सेक्टर में ये शेयर टॉप पर

DLF, Embassy और Chalet Hotels जैसे नाम REITs और होटल सेक्टर के लिए चुने गए हैं। ये कंपनियां इस समय बढ़ते कंज्यूमर डिमांड और यात्रा उद्योग में तेजी का फायदा उठा रही हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में मजबूत प्ले

इन्फ्रास्ट्रक्चर में L&T को अहम जगह दी गई है, जबकि डिफेंस सेक्टर में BEL (Bharat Electronics Ltd) को लेकर JM Financial काफी पॉजिटिव है। सरकार के मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के बढ़ते प्रयासों का लाभ इन कंपनियों को मिल रहा है।

तेल, मेटल और बीमा सेक्टर की पसंदीदा कंपनियां

ऑयल और गैस सेक्टर में Reliance Industries को चुना गया है। मेटल सेक्टर में Hindalco, JSPL और Tata Steel को जगह मिली है। वहीं बीमा सेक्टर में HDFC Life और ICICI Lombard को शामिल किया गया है।

NBFC और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में Bajaj Finance, Shriram Finance और Nuvama Wealth जैसे नाम नजर आते हैं।

किन सेक्टर्स से बनाई दूरी?

JM Financial ने कुछ सेक्टर्स से दूरी बनाई है। इनमें शामिल हैं:

इंटरनेट आधारित कंपनियां (Internet Stocks)

यूटिलिटी सेक्टर (Utilities)- हालांकि NTPC और JSW Energy को अपवाद के तौर पर पसंद किया गया है।

सीमेंट (Cement)- UltraTech Cement को प्रमुख ऑप्शन माना गया है।

फार्मा (Pharma)- CDMO के मुकाबले हॉस्पिटल कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है।

कंज्यूमर सेक्टर (Consumer Stocks)- Titan, Havells, Britannia और Varun Beverages को पसंद किया गया है लेकिन पूरे सेक्टर को Underweight में रखा गया है।

वैल्यूएशन क्या कहता है?

JM Financial के अनुसार, इस समय बड़े, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने औसत से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। FY26E के हिसाब से मिडकैप सबसे महंगे हैं अगर P/E देखा जाए, लेकिन PEG Ratio के हिसाब से सस्ते हैं। वहीं लार्ज कैप कंपनियां P/E के हिसाब से सस्ती, लेकिन PEG के हिसाब से महंगी हैं।