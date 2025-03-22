scorecardresearch
Jio Financial Share: साल 2025 में अब तक 24% गिरा भाव! क्या स्टॉक खरीदने का है सही समय?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 22, 2025 17:00 IST

Jio Financial Share Price Target: मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Financial Services Ltd का शेयर शुक्रवार को 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। यह शेयर YTD आधार पर 24% से ज्यादा टूटा है। शुक्रवार को जियो फाइनेंशियल के 30,12,244 इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ। 

इस कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार को 1,45,550.47 लाख करोड़ रुपये रहा। स्टॉक में आए 24% के करेक्शन के बाद आगर आप भी इस शेयर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि अभी इस स्टॉक में निवेश करें या नहीं?

बिजनेस टुडे को मार्केट रिसर्च फर्म इक्विनॉमिक्स रिसर्च के जी चोकालिंगम ने बताया कि जियो फाइनेंशियल का प्राइस-टू-बुक (पी/बी) वैल्यू आकर्षक है, और इस शेयर में निवेश करने का यह सही समय है।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विस के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार रखा है। एक्सपर्ट ने कहा कि उनके मुताबिक जियो फाइनेंशियल के लिए बिजनेस के मोर्चे पर काम शुरू करने का समय आ गया है। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि शेयर को BUY करने का सही समय है।

Jio Financial Services Share Price Target

प्रभुदास लीलाधर के शिजू कूथुपालक्कल ने कहा कि शेयर में अच्छी तेजी आई है, जो 200 रुपये के आसपास के निचले स्तर से वापसी का संकेत है। एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर 254-265 रुपये के टारगेट की उम्मीद है।

Jio Financial Services Share Price 

कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.08% या 2.50 रुपये टूटकर 229.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.91% या 2.11 रुपये गिरकर  229.58 रुपये पर बंद हुआ।

Jio Financial Services Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का  शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर करीब 2 प्रतिशत गिरा है। 

अगर पिछले 3 साल में देखें तो शेयर 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 35 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। पिछले 1 साल में स्टॉक 32 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 22, 2025