Jio Financial Services Share में लौटी बंपर तेजी, क्या Stock उड़ान भरने के लिए है तैयार?

Jio Financial Services लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को शानदार तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक ने 8.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ इंट्रा डे के दौरान उच्च स्तर 349.20 रुपये को छुआ। इस साल की शुरुआत से स्टॉक अबतक करीब 48 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर चुका है। लेकिन पिछले एक महीने में महज 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ऐसे में दो जरूरी सवाल हैं, पहला स्टॉक में तेजी क्यों लौटी? दूसरा, स्टॉक में आगे क्या होने वाला है?

Jio Financial शेयर में तेजी क्यों?

BSE पर स्टॉक में में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला करीब 66.09 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। ये आंकड़ा दो हफ्तों की औसत वॉल्यूम 19.40 लाख शेयरों से अधिक था। स्टॉक में तेजी की वजह है SEBI ने F&O सेगमेंट में शामिल होने वाले स्टॉक्स को लेकर नए नियम। नोवुमान की रिपोर्ट के मुताबिक एफएंडओ सेगमेंट में Jio Financial शेयर को जगह मिल सकती है। जिसके चलते स्टॉक उड़ान भरता दिख रहा है।

स्टॉक में आगे क्या होगा?

Prabhudas Lilladher के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट Shiju Koothupalakkal का कहना है कि स्टॉक चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। स्टॉक में BUY सिग्नल के साथ पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। मेजर सपोर्ट 320 रुपए के आसपास है, तो वहीं स्टॉक में आने वाले दिनों में 368 के भाव दिख सकते हैं।

मार्केट एक्सपर्ट खुश घोडसरा ने कहा कि स्टॉक चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। 340 रुपये के स्तर के आसपास खरीदारी की जा सकती है, जिससे संभावित ऊपरी लक्ष्य 370-400 रुपये हो सकते हैं।

वहीं Anand Rathi के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट Jigar S Patel का कहना है कि 350 रुपए के लेवल पर स्टॉक ट्रिगर कर सकता है और अपसाइड 370 के लेवल दिखा सकता है।