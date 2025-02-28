scorecardresearch
बाजार में हाहाकार के बीच 18% उछल गया ये स्टॉक! 1 शेयर के बदले फ्री में मिलेगा 4 शेयर - आज बड़ी डेट! DETAILS

स्टक आज Ex-Bonus ट्रेड कर रहा है और भारी गिरावट के बीच 18% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। कंपनी के स्टॉक की कीमत 100 रुपये से भी कम है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 28, 2025 13:44 IST

Bonus Issue: शेयर बाजार में आज भारी गिरावट के बीच इस स्टॉक ने निवेशकों को डबल खुशखबरी दी है। पहला यह की स्टक आज Ex-Bonus ट्रेड कर रहा है। और दूसरा ये की शेयर आज बाजार में भारी गिरावट के बीच 18% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। 

जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Jindal Worldwide Limited है। टेक्सटाइल सेक्टर की इस कंपनी के स्टॉक की कीमत 100 रुपये से भी कम है। 

Jindal Worldwide Bonus Issue

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 4:1 के रेश्यों में बोनस शेयर का ऐलान किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट आज है। कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी।

Jindal Worldwide Share Price 

दोपहर 1:30 बजे तक शेयर बीएसई पर 18.87% या 13 रुपये की तेजी के साथ 81.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 18.56% या 12.80 रुपये चढ़कर 81.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Jindal Worldwide Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर सपाट रहा है, वहीं पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। पिछले 6 महीने के दौरान स्टॉक 9 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 601 प्रतिशत से अदिक चढ़ा है। 

Jindal Worldwide Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने सितंबर 2024 और जुलाई 2023 में 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था। सितंबर 2022 में कंपनी ने 0.10 रुपये, सितंबर 2021 में 0.15 रुपये और मार्च 2020 में कंपनी ने 0.05 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Gaurav
Feb 28, 2025