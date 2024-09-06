झुनझुनवाला के पसंदीदा स्टॉक में 46% की तेजी आने वाली है!

scorecardresearch
Tata Group का एक ऐसा स्टॉकv जिस पर न सिर्फ दिग्गज निवेश राकेश झुनझुनवाला बुलिश थे बल्कि बंपर रिटर्न के दम पर छोटे निवेशकों ने भी खूब पैसा बनाया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक का नाम Titan Company है। पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पिछले 6 महीने में माइनस 3 प्रतिशत के नेगेटिव रिटर्न तो वहीं पिछले एक साल में स्टॉक 15 प्रतिशत भागा है। अब ऐसे में स्टॉक की आगे की चाल कैसी रह सकती है

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 14:52 IST
Tata Group का एक ऐसा स्टॉक जिस पर न सिर्फ दिग्गज निवेश राकेश झुनझुनवाला बुलिश थे बल्कि बंपर रिटर्न के दम पर छोटे निवेशकों ने भी खूब पैसा बनाया है।  इस मल्टीबैगर स्टॉक का नाम Titan Company है। पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पिछले 6 महीने में माइनस 3 प्रतिशत के नेगेटिव रिटर्न तो वहीं पिछले एक साल में स्टॉक 15 प्रतिशत भागा है। अब ऐसे में स्टॉक की आगे की चाल कैसी रह सकती है इस घरेलू ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने एक खास रिपोर्ट जारी की है। आइये जानते हैं रिपोर्ट के खास प्वाइंट्स के बारे में...

Nuvama ने अपनी रिपोर्ट में कहा

Nuvama ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टॉक में प्राइस स्ट्रक्चर में सुधार और विजिबल एक्युम्यूलेशन फेज बॉटमिंग प्रोसेस के शुरुआती संकेत मिले हैं। स्टॉक ने शॉर्ट और मीडियम टर्म चार्ट हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया है। ये अपट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। ये स्टॉक 3700 के अहम जोन के करीब पहुंच रहा है और एक तेजी से ब्रेकआउट की उम्मीद है। ऐसे में ये एक टेस्टेड मॉडल है। अगर टाइटन का शेयर निचले स्तर पर मिलता है तो आप वहां से अग्रेसिवली 'ADD' कर सकते हैं।

क्या है नया टारगेट?

Nuvama की ओर से टारगेट्स को बढ़ा दिया गया है।  नुवामा के मुताबिक कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म में 4,350 रुपये और एक साल में 5,425 रुपये तक जा सकता है। ये इस शेयर की मौजूदा कीमत से करीब 46% ज्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो निवेशकों को बंपर फायदे की उम्मीद जताई जा रही है।

झुनझुनवाला के पास कितनी होल्डिंग?

आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन के करीब 95.4 लाख शेयर हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 1% से थोड़े ज्यादा इक्विटी शेयरहोल्डिंग के बराबर है। 30 जनवरी 2024 को स्टॉक ने 3885 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। शुक्रवार को भी टाइटन में दवाब देखने को मिला। 1.36% के गिरावट के साथ स्टॉक करीब 3,672 लेवल पर कारोबार करता दिखा।

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कीं भी निवेश से पहले अपने एडवाइजर से राय लें.)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
