Jhunjhunwala Stock: मेट्रो ब्रांड्स के शेयर 12% चढ़े, एक महीने की 20% चढ़ा

रेखा झुनझुनवाला के मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार के कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस स्टॉक ने एक महीने में 20 परसेंट का रिटर्न दिया है। हालांकि स्टॉक में कोई खबर नहीं है।

ब्रोकरेज हाऊस प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि मेट्रो ब्रांड्स के पास फुटवियर में एक अच्छा रिटेल मॉडल है। कंपनी के पास कुल 766 स्टोर हैं। इसने मोची, मेट्रो, वॉकवे, फिटफ्लॉप जैसे ब्रैंड्स को अपने पोर्टफोलियों में शामिल किया है।

प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि मेट्रो ब्रांड्स ने भारत के लिए FILA लाइसेंस हासिल कर लिया है और इसे बढ़ाने की योजना है जैसा कि उसने अतीत में क्रॉक्स के साथ किया था।

झुनझुनवाला ने इस कंपनी में हिस्सेदारी मार्च तिमाही के 14.40 फीसदी से घटाकर जून तिमाही में 9.60 फीसदी कर दी थी। उनके पास अभी भी मेट्रो ब्रांड्स के 3,250 करोड़ रुपये के शेयर हैं।

ब्रोकरेज को FY23-26 (FILA सहित) में प्रति स्टोर 6 प्रतिशत बिक्री CAGR की उम्मीद है। मेट्रो ब्रांड्स FY25 EPS के 60.1 गुना पर कारोबार करता है, जो विकास की दृश्यता और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अन्य फुटवियर खिलाड़ियों के लिए प्रीमियम है।