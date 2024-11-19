सरकारी PSU ITI पर आ गई बड़ी खबर

आईटीआई लिमिटेड के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि पीएसयू ने कहा कि उसे खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली (एमडीटीएसएस) परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय से लगभग 95 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट मिला है।

सोमवार को आईटीआई का शेयर बीएसई पर 291.25 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि पिछली बार यह 292.20 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी के कुल 7.11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 20.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी का बाजार पूंजीकरण 27,985 करोड़ रुपये रहा।

advertisement

यह शेयर 25 अक्टूबर 2024 को 52 सप्ताह के निचले स्तर 210.20 रुपये पर आ गया और 17 जनवरी 2024 को 52 सप्ताह के उच्च स्तर 384.35 रुपये पर पहुंच गया। मल्टीबैगर स्टॉक दो साल में 167% बढ़ा है और पांच साल में 230% बढ़ा है।

आईटीआई लिमिटेड ने कहा, "यह सिस्टम देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 40 चेक गेटों पर लगाए जाएंगे। देहरादून में 8 चेक गेट होंगे, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 10 और उधम सिंह नगर में 9। बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लड लाइट्स से लैस नई प्रणाली न केवल अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा, देहरादून में एक माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा, साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिला मुख्यालयों पर मिनी कमांड सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

