ITC Share Price: गिरते बाजार में चढ़ा FMCG स्टॉक! दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा 27% से ज्यादा भागेगा शेयर, टारगेट?

ITC Share Price: गिरते बाजार में चढ़ा FMCG स्टॉक! दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा 27% से ज्यादा भागेगा शेयर, टारगेट?

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 12:13 IST

ITC Share Price Target: ब्रोकरेज फर्म Religare Broking के मुताबिक दिग्गज FMCG कंपनी ITC Ltd के शेयर में 27.4% तक की तेजी आ सकती है। आज सुबह 11:52 बजे तक शेयर करीब 1% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। 

ऐसे में अगर आप भी उन शेयरों को सर्च कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपको मोटा मुनाफा कमा कर दे तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है क्योंकि ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

ITC Share Price

सुबह 11:52 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.82% या 3.55 रुपये चढ़कर 434.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.81% या 3.50 रुपये की तेजी के साथ 434.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

ITC पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आईटीसी की सिगरेट, होटल, पेपरबोर्ड और पैकेजिंग, कृषि व्यवसाय और आईटी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है।

एक मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो और व्यापक बाजार पहुंच के साथ, आईटीसी डियवर्सिफिकेशन के माध्यम से जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करती है, बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और निरंतर राजस्व का सपोर्ट करने के लिए ब्रांड इक्विटी पर पैसा लगाती है, इस प्रकार अपनी लीडरशिप स्थिति को मजबूत करती है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी विभिन्न कैटेगरियों में नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार कर रही है और अपने कोर बिजनेस को मजबूत कर रही है।

Religare Broking को उम्मीद है कि सिगरेट, एफएमसीजी और वैल्यू एडेड कृषि प्रोडक्ट सेगमेंट से ग्रोथ बढ़ेगी। वित्तीय मोर्चे पर, ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का रेवेन्यू/ EBITDA / PAT FY24-27E के दौरान 6.5% / 5.8% / 6.1% CAGR से बढ़ सकता है। 

ITC Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 548 रुपये का दिया है। 

ब्रोकरेज ने स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस (CMP) 23 अप्रैल के भाव 430 रुपये से कैलकुलेट करते हुए बताया कि CMP से स्टॉक अगले 11 महीने में 27.4% तक चढ़ सकता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
