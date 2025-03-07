scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारITC Dividend Payout Soon: निवेशकों की होगी मौज! इस दिन तक खाते में आ जाएगा डिविडेंड का पैसा - नोट करें डेट

ITC Dividend Payout Soon: निवेशकों की होगी मौज! इस दिन तक खाते में आ जाएगा डिविडेंड का पैसा - नोट करें डेट

कंपनी ने 65% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 फरवरी 2025 थी। चलिए जानते हैं क्या है डिविडेंड की पेमेंट डेट।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 7, 2025 16:19 IST


ITC Dividend Payout Soon: दिग्गज FMCG कंपनी ITC Ltd. के निवेशकों को जल्द ही अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट मिलने वाली है। कंपनी ने 65% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 फरवरी 2025 थी। आईटीसी का शेयर आज करीब 0.5% टूटकर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं क्या है डिविडेंड की पेमेंट डेट। 

ITC Dividend 

कंपनी ने 65% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 6.5 रुपये का डिविडेंड देगी। घोषित डिविडेंड के लिए कंपनी ने 12 फरवरी को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया था।

इसका मतलब अगर आपकी डीमैट खाते में 12 फरवरी 2025 तक आईटीसी का शेयर रहा होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

ITC Dividend Payment Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 6 मार्च से 8 मार्च 2025 के बीच करेगी। 

ITC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 7.5 रुपये, फरवरी 2024 में 6.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी ने मई 2023 में 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया था जिसमें 6.75 रुपये का स्पेशल डिविडेंड शामिल था। 

ITC Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.48% या 1.95 रुपये टूटकर 403.80 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.48% या 1.95 रुपये गिरकर 403.75 रुपये पर रहा। 

ITC Share Price History

कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि स्टॉक पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 89 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 134 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
