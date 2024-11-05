Suzlon Share: क्या फिर से खरीदने का मौका है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Share: क्या फिर से खरीदने का मौका है?

सुजलॉन एनर्जी का शेयर इस समय 66 रूपये पर ट्रेड कर रहा है। इस कीमत पर, यह अपने एक साल के उच्च स्तर ₹86.04 से 22.90 प्रतिशत नीचे है, अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में कोई खरीदारी का मौका है? आगे हम आपको बताएंगे कि एनालिस्ट इस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए इसके रिजल्ट्स कैसे हैं?

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 11:13 IST
सुजलॉन एनर्जी का शेयर इस समय 66 रूपये पर ट्रेड कर रहा है। इस कीमत पर, यह अपने एक साल के उच्च स्तर ₹86.04 से 22.90 प्रतिशत नीचे है, अब सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में कोई खरीदारी का मौका है? आगे हम आपको बताएंगे कि एनालिस्ट इस शेयर के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए इसके रिजल्ट्स कैसे हैं?

कंपनी के परिणामों पर एक नजर

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 (Q2 FY25) की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 95.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹200.20 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹102.29 करोड़ था। परिचालन से राजस्व 47.68 प्रतिशत बढ़कर ₹2,092.99 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹1,417.21 करोड़ था। सुजलॉन ने यह भी बताया कि उसका ऑर्डर बुक अब तक के उच्चतम स्तर 5.1 गीगावॉट पर है, जिसमें NTPC से भारत का सबसे बड़ा विंड ऑर्डर शामिल है।

एनालिस्टों की राय

रवि सिंह (Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट) ने कहा, "सुजलॉन के दैनिक चार्ट कमजोर दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों को सलाह है कि इसे बेच दें, क्योंकि यह ₹60 के स्तर तक गिर सकता है।"
ओशो कृष्ण (Angel One) ने कहा, "सुजलॉन वर्तमान में एक समय और मूल्य सुधार के दौर से गुजर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से, कई समर्थन स्तर हैं, विशेष रूप से ₹65 और ₹60-58 के उप-जोन में, जो स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। अगर यह ₹75 का स्तर पार कर लेता है, तो आगे वृद्धि की संभावना है।"

एआर रामचंद्रन (SEBI-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक)

एआर रामचंद्रन (SEBI-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक) ने कहा, "₹65 के समर्थन स्तर के नीचे बंद होने से निकट भविष्य में ₹59.5 का लक्ष्य बन सकता है। मजबूत प्रतिरोध ₹73.5 पर होगा।"

कुशल गांधी (StoxBox के तकनीकी विश्लेषक

कुशल गांधी (StoxBox के तकनीकी विश्लेषक) ने कहा, "सुजलॉन के शेयर ने हाल के उच्च स्तरों से 23 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव किया है। यह लोअर हाईज़ और लोअर लो के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ₹68.13 के स्तर को बनाए रखना जरूरी है ताकि बुलिश रुझान आकर्षित हो सके।"
तकनीकी संकेतक

शेयर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50- और 100-दिन के सरल मूविंग एवरेज (SMA) से नीचे और 150-दिन और 200-दिन के SMA से ऊपर कारोबार कर रहा था। इसका 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 35.90 पर था। 30 से नीचे का RSI ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर का ओवरबॉट माना जाता है।

अन्य आंकड़े

BSE डेटा के अनुसार, कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (P/E) अनुपात 301.55 है जबकि मूल्य-से-बुक (P/B) मूल्य 23.36 है। प्रति शेयर आय (EPS) 0.22 है और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 7.81 है। सितंबर 2024 के अनुसार, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 13.25 प्रतिशत है, जो पिछले तिमाही के 13.27 प्रतिशत से थोड़ी कम है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 5, 2024