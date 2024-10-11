scorecardresearch
IRFC, RVNL, IRCTC समेत दूसरे रेलवे स्टॉक्स को खरीदने का टाइम आ गया?

IRFC, IRCTC, RVNL और RailTel Corporation जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। फिर भी ये स्टॉक अपने 52-वीक हाई के स्तरों से काफी नीचे हैं। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई और आगे क्या स्थिति रह सकती है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 11, 2024 15:54 IST
 रेलवे स्टॉक्स में पिछले दिनों से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था। लेकिन शुक्रवार को IRFC, IRCTC, RVNL और RailTel Corporation जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ये मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक्स हाल के निचले स्तरों से धीरे-धीरे ऊपर आ रहे हैं, फिर भी अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तरों से काफी नीचे हैं।

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) के शेयर साल-दर-साल (YTD) 161% बढ़ चुके हैं और पिछले तीन सालों में 1,466% का जंप दिया है। इस प्रदर्शन के बावजूद RVNL वर्तमान में अपने 52-वीक हाई  के उच्चतम स्तर ₹618 से 35% से अधिक गिर चुका है, जो 12 जुलाई, 2024 को रिकॉर्ड हुआ था।

इसी तरह Indian Railway Finance Corporation (IRFC) ने पिछले एक साल में 101% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई ₹229.05 से 34% से अधिक गिर चुका है, जो 15 जुलाई 2024 को पहुंचा था।

IRCTC की बात की जाए तोशेयर अपने पीक से 23% से अधिक गिर चुके हैं, जबकि IRCON इंटरनेशनल में लगभग 38% की गिरावट आई है और RailTel शेयर भी अपने हाई से 35% नीचे आ चुका है।

रेलवे स्टॉक्स में गिरावट का दौर क्यों आया?
रेलवे स्टॉक्स ने 2023-24 के बजट में बढ़ते आवंटन के बाद बड़ी तेजी देखी थी और इस साल के बजट में आगे की फंडिंग के साथ उनका प्रदर्शन जारी रहा। कई रेलवे स्टॉक्स ने अंतरिम बजट के बाद तेजी हुई, क्योंकि इस सेक्टर को अधिक निवेश मिला। हालांकि, नई साल के नए बजट में विश्लेषकों के हिसाब से रेलवे को उतना बजट नहीं दिया गया, जितनी उम्मीद थी। ऊपर से कुछ महंगे भी दिख रहे थे, इसलिए रेलवे स्टॉक्स ने अपने पीक वैल्यू से तेजी से नीचे आ गए।

रेलवे स्टॉक्स का आउटलुक
आनंद राठी के गणेश डोंगरे का कहना है कि IRFC, IRCTC, RVNL, RITES और IRCON इंटरनेशनल जैसे रेलवे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तकनीकी रूप से, ये स्टॉक्स ऊपर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए, ट्रेडर्स रेलवे स्टॉक्स के लिए 'बाय ऑन डिप्स' रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। IRCTC के लिए टागरेट ₹960 - 990 रुपए दिया गया है। वहीं IRFC के लिए टारगेट ₹200 - 210 रुपए दिया गया है। RVNL के लिए लक्ष्य ₹530 - 550 रुपए तय किया गया है। IRCON के लिए लक्ष्य ₹260 - 270 रुपए की संभावना जताई गई है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 11, 2024