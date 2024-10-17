CNG मंहगी होने जा रही है? गैस शेयरों में गिरावट बढ़ी

क्या एक बार फिर CNG के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है?

आखिर किस खबर से Mahanagar Gas Ltd. और Indraprastha Gas Ltd जैसे CNG शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, आइये जानते हैं।

Mahanagar Gas Ltd के शेयरों में इंट्रा डे के दौरान 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं Indraprastha Gas Limited के शेयर भी 2 प्रतिशत नीचे आ गए। CNBC-TV18 के सूत्रों की ओर से खबर है कि गैस डिस्ट्रिब्यूटर कंपनियों की ओर से कहा गया है कि उन्हें Administered Price Mechanism यानि प्रशासनिक मूल्य तंत्र (APM) के जरिए से गैस आवंटन में 20% की कटौती के बाद कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटरों का मानना है कि CNG की कीमतों में लगभग ₹6 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है।

advertisement

कम किए गए Administered Price Mechanism गैस आवंटन के लिए, स्पॉट LNG से नुकसान होने की संभावना है, जिसकी वर्तमान कीमत $11 से $12 प्रति मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmbtu) के बीच है, जबकि APM गैस की कीमत $6.5 प्रति mmbtu है। अब कंपनियों पर निर्भर है कि क्या वो महंगी खरीद लागत का पूरा प्रभाव ग्राहकों पर डालने जा रही हैं। APM गैस आवंटन का मिश्रण अब 69% से 70% से घटकर 49% से 50% देखा जा रहा है।

APM गैस आवंटन में कटौती उत्पादन में स्वाभाविक गिरावट और ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (OPaL) को अधिक हिस्सा आवंटित किए जाने के कारण हुई है। IGL के शेयर अब ₹515 पर 0.8% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। महानगर गैस के शेयर ₹1,768.2 पर 1% नीचे हैं, जबकि गुजरात गैस के शेयर ₹577.8 पर 1.5% की गिरावट दिखा रहे हैं।