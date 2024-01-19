IRFC के शेयर में 10% की तेजी, क्या है एक्सपर्ट्स की राय

भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (IRFC) के शेयरों ने एक दिन के ठहराव के बाद शुक्रवार के कारोबार में तेजी देखने को मिली। जनवरी 2024 में अब तक शेयर में करीब 60 फीसदी की तेजी आई है।ये मल्टीबैगर काउंटर एक साल में 380% से अधिक बढ़ गया है। स्टॉक में आज भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 2.32 करोड़ शेयरों से कहीं अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर 481.79 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 2,07,763.11 करोड़ रुपये रहा। 11,08,476 शेयरों के बिक्री ऑर्डर के मुकाबले 14,15,346 खरीद ऑर्डर थे।

तकनीकी विश्लेषकों

कुछ तकनीकी विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया है कि निकट अवधि में स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। तत्काल समर्थन 148 रुपये पर देखा जा सकता है, उसके बाद 145 रुपये का स्तर देखा जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल ने कहा, "स्टॉक में काफी मजबूती के संकेत के साथ आगे बढ़ना जारी रहा। यह बहुत मजबूत तेजी की प्रवृत्ति में है। अगला अपेक्षित लक्ष्य 168-186 रुपये का स्तर होगा। निकट अवधि का समर्थन क्षेत्र है 148 रुपये क्षेत्र के करीब बना हुआ है। स्टॉक इस महीने के अंत तक सकारात्मक रुख जारी रख सकता है।' डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 162 रुपये के स्तर पर तत्काल Resistance देखने को मिल सकता है। 145 रुपये क्षेत्र के पास समर्थन देखने की संभावना है।