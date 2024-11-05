Q2 नतीजों के बाद IRFC Share में गिरावट, Buy, Hold, Sell क्या करें?

Indian Railway Finance Corporation (IRFC) अपने Q2 नतीजों का एलान कर चुका है। जिसके बाद मंगलवार को शेयर की कीमत में बिकवाली का दबाव देखा गया है। IRFC के शेयर ने NSE पर ₹153 प्रति शेयर के साथ एक निचली स्तर पर पहुंचा और फिर ₹148.61 प्रति शेयर का इंट्राडे लो को छुआ।

बिजनेस टुडे से मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने IRFC पर अपना नजरिया रखा है। उनका कहना है कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। इस आधार पर स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसका मतलब स्टॉक और नीचे आ सकता है। स्टॉक का भाव 140 से 142 के लेवल पर भी आ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये लेवल खरीदारी वाले होंगे। स्टॉक में 134 के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। वहीं स्टॉक का टारगेट 160 और 170 प्रति शेयर दिया गया है। यहां ये भी सलाह दी गई है कि सारे पैसा स्टॉक में न डालें, थोड़ा-थोड़ा कर के निवेश करें। बाजार यहां से रिवर्स हो सकता है, ओवर सोल्ड हो चुका है। ये स्टॉक भी जल्दी ऊपर जाएगा।

वहीं दूसरी ओर IRFC के Q2 परिणाम 2024 को डिकोड करते हुए SMC Global Securities की सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने कहना है कि IRFC के शेयर की कीमत गिर गई है, जबकि तिमाही परिणाम बाजार के अनुमानों से बेहतर रहे हैं। Q2FY25 के परिणामों में IRFC ने टॉपलाइन में बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि कंपनी का NII और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी मजबूत मार्गदर्शन दिया, जो कंपनी के लिए लंबी अवधि में अच्छा संकेत है। Choice Broking के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बागड़िया का कहना है कि IRFC के शेयर का प्राइस तकनीकी चार्ट पर सकारात्मक नजर आ रहा है। IRFC के शेयरधारक ₹175 प्रति शेयर के नजदीकी टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और ₹140 प्रति शेयर पर स्टॉप लॉस बनाए रखें।

रिजल्ट्स

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1612 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में IRFC का नेट प्रॉफिट 1544 करोड़ रुपए हो गया है। पहली छमाही में रेलवे पीएसयू ने मुनाफा सालाना आधार पर 3095.86 करोड़ रुपए से बढ़कर 3189.47 करोड़ रुपए दर्ज किया है। IRFC का सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 6898 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 6761 करोड़ रुपए हो गया है. रेलवे पीएसयू की कुल आय 6900 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 6762 करोड़ रुपए थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


