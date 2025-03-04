IRFC: गिरावट के बीच टॉप स्पीड में Railway PSU Stock! ये है वजह

IRFC Share Price: रेलवे पीएसयू स्टॉक Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:06 बजे तक पीएसयू स्टॉक 3.5% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। पिछले 2 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा चार गुना करते हुए 307 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

क्यों भाग रहा IRFC?

दरअसल सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रेलवे पीएसयू स्टॉक IRFC ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से उसे ‘नवरत्न’ (Navratna) कंपनी का दर्जा मिला है। इससे पहले IRFC श्येड्यूल A में मिनी रत्न कंपनी थी।

नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना किसी एक प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं।

सुबह 10:06 बजे तक एनएसई पर शेयर 3.57% या 3.97 रुपये की तेजी के साथ 115.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 3.19% या 3.55 रुपये चढ़कर 114.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में भले ही 21 प्रतिशत टूटा है लेकिन पिछले 2 साल में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा चार गुना करते हुए 307 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में शेयर ने 432 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

IRFC के साथ IRCTC को भी मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा

सरकार ने कल ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनी Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited (IRCTC) को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ये कंपनी भी पहले श्येड्यूल A में मिनी रत्न कंपनी थी।

कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.01% या 0.05 रुपये चढ़कर 676.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.29% या 1.95 रुपये गिरकर 674.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।