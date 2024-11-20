IRFC, RVNL, IRCTC, IRCON: क्यों रेलवे शेयर वापसी करेंगे?

scorecardresearch
रेलवे सेक्टर के शेयरों में मंगलवार को जोरदार बढ़त देखने को मिली। भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) के शेयर 5% से ज्यादा चढ़े, जबकि रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), IRCON इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग सर्विसेज (IRCTC) के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई।

Delhi,UPDATED: Nov 20, 2024 09:08 IST
शेयरों का प्रदर्शन

IRFC के शेयर इस साल अब तक 45% ऊपर हैं, हालांकि पिछले छह महीनों में इनमें 19% की गिरावट आई है।

RVNL की बढ़त

RVNL के शेयर भी 3.5% चढ़कर ₹430.45 पर पहुंच गए। यह उछाल दक्षिण मध्य रेलवे से ₹294.4 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने के बाद आया है।

RVNL ने कहा

"यह परियोजना नविपेट स्टेशन से इंदलवई स्टेशन तक ट्रैक के डबलिंग, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्यों से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट मुधखेड-मेडचल डबलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। RVNL का शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹647 से नीचे है, लेकिन फिर भी इस साल अब तक 137% और पिछले एक साल में 161% बढ़ा है।

अन्य शेयरों का प्रदर्शन

IRCON इंटरनेशनल के शेयर 4.17% बढ़कर ₹192.15 पर पहुंचे। हालांकि, पिछले एक महीने में यह 10% और छह महीनों में 33% तक गिर चुका है।
जुपिटर वैगन्स के शेयर 3% की बढ़त के साथ ₹449.80 पर ट्रेड कर रहे थे। IRCTC के शेयर 1.66% चढ़कर ₹810.05 पर पहुंच गए।

निवेशकों के लिए सलाह

विश्लेषकों का मानना है कि मंगलवार की तेजी अल्पकालिक हो सकती है। निवेशकों को सतर्क रहने और संभावित सुधारों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। यह रैली अस्थायी दिख रही है और बड़े स्तर पर सुधार से पहले बाजार में और गिरावट संभव है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
