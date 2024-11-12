IRFC News: क्या मल्टीबैगर IRFC स्टॉक खरीदना सही रहेगा?
IRFC Share Update: इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) के शेयर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। शेयर बाजार के विशेषज्ञों ने IRFC के स्टॉक पर संकेत दिए हैं। हाल ही में, IRFC का शेयर अपने 229 रुपये के उच्चतम स्तर से लगभग 33% नीचे आ गया है। एक समय पर यह 230 रुपये तक पहुंच गया था। सैंक्टम वेल्थ नामक ब्रोकरेज फर्म ने इस पर महत्वपूर्ण सलाह दी है।
सैंक्टम वेल्थ ब्रोकरेज फर्म की सलाह
सैंक्टम वेल्थ के अनुसार, IRFC का शेयर 160 रुपये के प्रतिरोध स्तर को पार करने में असफल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि IRFC को 160-164 रुपये के रेंज से ऊपर बने रहना होगा, जो इसके 50-दिन और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज के करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट अवधि में IRFC स्टॉक 140 से 160 रुपये के बीच मजबूत हो सकता है, हालांकि इसकी दिशा को लेकर स्पष्टता नहीं है।
यदि IRFC 160 रुपये का स्तर पार करता है, तो यह 175-180 रुपये तक भी बढ़ सकता है। कंपनी ने हाल ही में दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें IRFC का शुद्ध लाभ पिछले साल की समान तिमाही से 4.4% बढ़कर 1,612.6 करोड़ रुपये हो गया है।
IRFC का IPO
IRFC का IPO वर्ष 2021 में लॉन्च हुआ था, और वर्तमान शेयर प्राइस IPO के 26 रुपये के मूल्य से छह गुना ऊपर है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।