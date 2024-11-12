BEL पर फिर आ गया बड़ा अपडेट

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को एक बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में, BEL को ₹500 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी जानकारी स्टॉक मार्केट को दी गई है। BEL का शेयर पिछली बार ₹297 पर बंद हुआ। इस साल अब तक इसने 60% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले एक वर्ष में 110% और पिछले दो वर्षों में 170% का रिटर्न दिया है।

कंपनी के पास हैं कई अहम कॉन्ट्रैक्ट्स

BEL के पास वर्तमान में ₹8,194 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी ने बताया है कि उसे हाल ही में ₹500 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। एक महीने के भीतर BEL को यह दूसरा बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अब तक, वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी को कुल ₹8,194 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सोमवार, 11 नवंबर 2024 को BEL का शेयर 0.77% बढ़कर ₹300 पर ट्रेड कर रहा था।

ऑर्डरबुक और प्रगति

दूसरी तिमाही के परिणामों के बाद BEL के प्रबंधन ने बताया कि 1 अक्टूबर, 2024 को कंपनी की कुल ऑर्डरबुक ₹74,995 करोड़ की है। FY25 के लिए BEL ने ₹25,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स निर्धारित किए थे, जिसमें से अब तक कंपनी ₹8,200 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त कर चुकी है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर प्राइस

10 जुलाई को BEL का शेयर ₹340 के उच्चतम स्तर पर था, जबकि सितंबर में यह ₹267 तक गिर गया था। HDFC सिक्योरिटीज ने BEL के स्टॉक को "BUY" रेटिंग दी है। इसके लिए HDFC सिक्योरिटीज ने पहला लक्ष्य ₹317 और दूसरा लक्ष्य ₹338 निर्धारित किया है, और इसे ₹290 की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। गिरावट की स्थिति में ₹258-266 के बीच इसे खरीदने की सलाह दी गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

