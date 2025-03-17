IRFC Dividend 2025: हो गया ऐलान! हर शेयर पर इतनी होगी कमाई - चेक करें RECORD और Payment Date

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIRFC Dividend 2025: हो गया ऐलान! हर शेयर पर इतनी होगी कमाई - चेक करें RECORD और Payment Date

रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) ने वित्त वर्ष 25 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। महारत्न कंपनी ने साथ ही साथ डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।

Gaurav Kumar

Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 15:45 IST

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 15:45 IST

IRFC Dividend Record Date: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) ने वित्त वर्ष 25 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। महारत्न कंपनी ने साथ ही साथ डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।

IRFC Dividend 2025

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने आज 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.80 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। 

IRFC Dividend Record Date

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 21 मार्च 2025 है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 21 मार्च तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

IRFC Dividend Payment Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर हो जाएगी। इस हिसाब से 17 अप्रैल तक डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है। 

IRFC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार नवंबर 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

IRFC Share Price

आज बीएसई पर शेयर 0.89% या 1.05 रुपये की तेजी के साथ 118.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.86% या 1.01 रुपये चढ़कर 118.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

IRFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब प्रतिशत टूटा है। पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में 339 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 417 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 17, 2025