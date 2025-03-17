IRFC Dividend 2025: हो गया ऐलान! हर शेयर पर इतनी होगी कमाई - चेक करें RECORD और Payment Date
रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) ने वित्त वर्ष 25 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। महारत्न कंपनी ने साथ ही साथ डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।
IRFC Dividend 2025
कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने आज 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.80 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
IRFC Dividend Record Date
एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 21 मार्च 2025 है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 21 मार्च तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।
IRFC Dividend Payment Date
बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर हो जाएगी। इस हिसाब से 17 अप्रैल तक डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है।
IRFC Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार नवंबर 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था।
IRFC Share Price
आज बीएसई पर शेयर 0.89% या 1.05 रुपये की तेजी के साथ 118.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.86% या 1.01 रुपये चढ़कर 118.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
IRFC Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब प्रतिशत टूटा है। पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में 339 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 417 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।