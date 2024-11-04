scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIREDA पर आया बड़ा सिग्नल, एक्सपर्ट ने कह दी बड़ी बात

IREDA पर आया बड़ा सिग्नल, एक्सपर्ट ने कह दी बड़ी बात

IREDA का स्टॉक फिर से 200 के लेवल पर आ गया है। बाजार में तेज गिरावट के बाद इरेडा का तीन परसेंट की गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 11:47 IST
शेयर बाजार के एक्सपर्ट ने राघवेंद्र सिंह का कहना है कि 200 का लेवल अगर टूटता है तो ये स्टॉक 195 तक जा सकता है और ये एक अच्छी खरीदारी का मौका होगा। क्योंकि ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में है और शार्ट टर्म में 220-225 तक जा सकता है और अगर आपका नजरिया 6 महीने का है तो 255-260 तक लेवल आएंगे।  हालांकि पिछले कुछ दिनों से IREDA शेयर बिकवाली के दबाव में हैं। हालांकि ओवरसोल्ड टेक्निकल पॅरामीटर्स ने एक बाईंग झोन बनाया है। राघवेंद्र सिंह ने  कहा किनिवेशकों को 175 रुपये का स्टॉपलॉस रखने की सलाह दी है।

मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले छह महीनों में स्टॉक ने 15.60% रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 249.50% रिटर्न दिया है। स्टॉक ने YTD के आधार पर 234.18% रिटर्न दिया है।

फंडामेंटल विश्लेषण

कंपनी का ROE 17.28% है और स्टॉक का मौजूदा P/E अनुपात 42.02 है। 

होल्डिंग्स

कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75.00%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.18%, और FII की होल्डिंग 2.70% है, जो जून तिमाही के अनुसार है। मार्च से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.40% से घटकर 0.18% हो गई है, जबकि FII होल्डिंग मार्च में 1.36% से बढ़कर जून तिमाही में 2.70% हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर बाजार में गिरावट आई तो क्या IREDA 180 के लेवल तक गिरेगा। इस बाजार के एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इरेडा में गिरावट बढ़ सकती है और अगर बाजार में और गिरावट आई। ये स्टॉक 180 तक भी गिर सकता है।

डिस्क्लेमर - किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना और एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024