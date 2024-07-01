scorecardresearch
IREDA Share News: शुरुआती कारोबार में इरेडा के शेयरों में 6% की तेजी

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2024 12:33 IST
इरेडा के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में 6% की तेजी आई

इरेडा के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में 6% की तेजी आई।  कंपनी ने जून तिमाही के कुछ अपडेट जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि पिछली तिमाही में ऋण वितरण 67.61 प्रतिशत बढ़कर 5,320 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून 2023 तिमाही में यह 3,174 करोड़ रुपये था।  पिछले सप्ताह, इरेडा ने बॉन्ड के ज़रिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए। बॉन्ड इश्यू में 500 करोड़ रुपए का बेस इश्यू और 1,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल था, जिसे 2.65 गुना सब्सक्राइब किया गया। इरेडा ने कहा कि यह फंड 10 साल और दो महीने की अवधि के लिए 7.44% की वार्षिक ब्याज दर पर जुटाया गया।

बीएसई पर शेयर

बीएसई पर शेयर 6% बढ़कर 202 रुपये पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 52,895 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आज बीएसई पर 14.30 लाख शेयरों के कारोबार के साथ इरेडा के शेयरों में 28.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 6 फरवरी, 2024 को इरेडा का शेयर 215 रुपये के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 29 नवंबर, 2023 को यह 49.99 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसी सत्र में शेयर 32 रुपये के आईपीओ इश्यू मूल्य से 56.25% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। पिछले साल यह मल्टीबैगर स्टॉक 50 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ था।

तकनीकी दृष्टि से

तकनीकी दृष्टि से, स्टॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 57.4 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। इरेडा के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 100 दिन की चलती औसत से अधिक हैं। इरेडा एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) सरकारी उद्यम है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के पास है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
