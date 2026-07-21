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Newsशेयर बाज़ारIRCTC के शेयर में निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट, एक्सपर्ट ने बताया कौन-सा लेवल टूटने पर करना चाहिए Exit

IRCTC के शेयर में निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट, एक्सपर्ट ने बताया कौन-सा लेवल टूटने पर करना चाहिए Exit

IRCTC का शेयर लंबे समय से दबाव में है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार 480 रुपये का स्तर निवेशकों के लिए सबसे अहम सपोर्ट है। जानिए क्यों इस लेवल पर नजर रखना जरूरी है, रेलवे सेक्टर की मौजूदा स्थिति क्या है और शेयर टूटने पर निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 21, 2026 14:29 IST

IRCTC Share Price: IRCTC के शेयर में लंबे समय से बने रहने वाले निवेशकों के लिए अब एक अहम लेवल सामने आया है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls  में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Master Capital Services, विष्णुकांत उपाध्याय ने कहा कि शेयर फिलहाल एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के करीब कारोबार कर रहा है। यदि यह स्तर टूटता है तो निवेशकों को अपनी पोजिशन से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।

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एक्सपर्ट ने बताया कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 480 रुपये का स्तर IRCTC के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। जब तक शेयर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक निवेशक इंतजार कर सकते हैं और स्थिति पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट ने साफ कहा कि अगर शेयर 480 रुपये के नीचे फिसलता है तो निवेशकों को अपनी होल्डिंग से Exit कर जाना चाहिए।

कंपनी का शेयर दोपहर 2:21 बजे तक 1% या 5.05 रुपये गिरकर 499.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई  पर स्टॉक 0.97% या 4.90 रुपये टूटकर 499.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IRCTC को रेलवे सेक्टर में मजबूत और लगभग एकाधिकार वाली कंपनी माना जाता है। इसके बावजूद पिछले कुछ साल में कंपनी का शेयर बाजार में लगातार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका।

सिर्फ IRCTC नहीं, पूरा रेलवे सेक्टर दबाव में

एक्सपर्ट का कहना है कि कमजोरी केवल IRCTC तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, लगभग सभी रेलवे शेयर दबाव में हैं और सेक्टर में व्यापक स्तर पर रफ्तार की कमी दिखाई दे रही है।

उनका मानना है कि केवल लंबे समय तक किसी शेयर को होल्ड करना बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। अगर किसी सेक्टर में लगातार कमजोरी बनी रहे तो अच्छी कहानी वाले शेयर भी निवेशकों को निराश कर सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 21, 2026