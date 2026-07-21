Google Fitbit Air को लेकर बढ़ी हलचल, भारत में एंट्री से पहले बिना स्क्रीन वाला यह डिवाइस क्यों बना चर्चा का विषय?

Google Fitbit Air : मई 2026 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने के बाद से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आम स्मार्टवॉच की तरह स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाने के बजाय चुपचाप यूजर की रोज की एक्टिविटी और हेल्थ से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करता है।

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अब इसके भारत में आने की चर्चा तेज हो गई है। Google ने अभी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक ऑनलाइन लिस्टिंग ने इसके जल्द आने के संकेत दे दिए हैं। आखिर Amazon India पर Fitbit Air को लेकर क्या जानकारी सामने आई है?

Amazon India पर नजर आया Fitbit Air

Google Fitbit Air आने वाले कुछ हफ्तों में भारत में लॉन्च हो सकता है। Amazon India पर इसका प्रोडक्ट पेज दिखाई दिया है, जिससे इसके जल्द भारत आने के संकेत मिले हैं। लिस्टिंग में इसे “स्क्रीनलेस एक्टिविटी ट्रैकर” बताया गया है।

हालांकि, Google ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं बताई है। लेकिन बिना स्क्रीन वाला यह ट्रैकर आखिर काम कैसे करेगा?

स्क्रीन के बिना कैसे काम करेगा यह ट्रैकर?

Fitbit Air में आम स्मार्टवॉच की तरह डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इसे इस तरह बनाया गया है कि यूजर को बार-बार स्क्रीन देखने की जरूरत न पड़े और डिवाइस चुपचाप बैकग्राउंड में हेल्थ और रोज की एक्टिविटी से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करता रहे।

इसे पूरे दिन पहनकर फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग की जा सकेगी। अब सवाल है कि इसे किन स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा?

Android और iOS दोनों को करेगा सपोर्ट

Amazon की लिस्टिंग के मुताबिक Fitbit Air को Android और iOS दोनों तरह के स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें फिटनेस ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इसके साथ AI-पावर्ड कोचिंग भी मिलेगी, जो यूजर की एक्टिविटी और हेल्थ डेटा के आधार पर पर्सनल सुझाव देगी। लेकिन इतने सारे फीचर्स के साथ इसकी बैटरी कितने दिन चलेगी?

एक बार चार्ज करने पर 7 दिन की बैटरी

यह स्क्रीनलेस हेल्थ ट्रैकर एक बार फुल चार्ज करने पर 7 दिन तक चल सकता है। इसमें स्क्रीन नहीं है, इसलिए आम स्मार्टवॉच के मुकाबले इसकी बैटरी ज्यादा समय तक चल सकती है। भारत में इसे लैवेंडर कलर ऑप्शन में लाया जाएगा। लेकिन डिवाइस खरीदने पर यूजर्स को कौन-सी प्रीमियम सर्विस फ्री मिलेगी?

तीन महीने फ्री मिलेगा Google Health Premium

भारत में Fitbit Air खरीदने वाले यूजर्स को तीन महीने के लिए Google Health Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसमें Google Health Coach भी शामिल होगा।

यह Gemini पर काम करने वाला AI-पावर्ड फीचर है, जो यूजर की रोज की एक्टिविटी और हेल्थ डेटा को देखकर पर्सनल हेल्थ टिप्स और सुझाव देगा। लेकिन फ्री सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद इस ट्रैकर को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं?

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भारत में कितनी हो सकती है कीमत

अमेरिका में Google Fitbit Air की कीमत 99.99 डॉलर रखी गई है। भारत में इसकी कीमत 13,499 रुपये से 16,999 रुपये के बीच हो सकती है। तीन महीने का फ्री पीरियड खत्म होने के बाद एडवांस फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए Google Health Premium का सब्सक्रिप्शन अलग से खरीदना पड़ सकता है।