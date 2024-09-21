अगले हफ्ते आ रहे हैं 10 IPO, निवेशकों का बनेगा बंपर पैसा! जानें पूरी डिटेल्स

scorecardresearch
अगले हफ्ते यानि 23 सितंबर को फिर से IPO की बहार आने वाली है। अगले हफ्ते 10 IPO खुलने जा रहे हैं। इनमें कई बड़े IPOs शामिल हैं। इन IPO के जरिए कंपनियां करीब 900 करोड़ रुपये जुटाएंगी। आइए जानते हैं कि अगले हफ्ते कौन-कौन सी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं।

NEW DELHI,UPDATED: Sep 21, 2024 15:08 IST
Manba Finance IPO
यह 150.84 करोड़ रुपये का मैनबोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच खुलेगा। लिस्टिंग 30 सिंतबर को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 120 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 50 प्रतिशत या 60 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है। यह कंपनी करीब 151 करोड़ रुपये का इश्यू लेकर आएगी। कंपनी 1.26 करोड़ शेयर के सारे फ्रेश इश्यू जारी करेगी। 

KRN Heat Exchanger IPO
यह 341 करोड़ रुपये का मैनबोर्ड आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिये खुलेगा। लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 220 रुपये की इश्यू प्राइस की तुलना में 101 प्रतिशत या 223 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। यह कंपनी करीब 342 करोड़ रुपये का इश्यू जारी करेगी। इसमें भी कंपनी 1.55 करोड़ शेयर जारी करेगी जो पूरी तरह फ्रेश इश्यू होंगे। 

Thinking Hats Entertainment Solutions 
यह 15.09 करोड़ रुपये का SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 25 से 27 सितंबर के बीच खुलेगा। लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 44 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 34.09 फीसदी या 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Rappid Valves (India) 
यह 30.41 करोड़ रुपये का SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच खुलेगा। शेयरों की लिस्टिंग 30 सितंबर को होगी।

WOL3D 
यह 25.56 करोड़ रुपये का SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच खुलेगा। लिस्टिंग 30 सिंतबर को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 36.67 फीसदी या 55 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।

TechEra Engineering 
यह 35.90 करोड़ रुपये का SME आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिये खुलेगा। 3 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 82 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 10 रुपये या 12.20 फीसदी के प्रिमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Unilex Colours and Chemicals
यह 31.32 करोड़ रुपये का SME आईपीओ  25 से 27 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिये खुलेगा। लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी।

Sahasra Electronics Solutions 
यह 186.16 करोड़ रुपये का एसएमई आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 256 से 30 सितंबर के बीच खुलेगा। लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 283 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 15.19 फीसदी या 43 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा।

Forge Auto International 
यह 31.10 करोड़ रुपये का SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिये 26 से 30 सितंबर के बीच खुलेगा। लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी।

Divyadhan Recycling Industries
ये SME IPO है, कंपनी 3,776,000 इक्विटी शेयर जारी करेगी। इश्यू प्राइस बैंड ₹60 से ₹64 रुपए प्रति शेयर है। न्यूनतम 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर पाएंगे निवेशक। ये IPO 26 सितंबर से 30 सितंबर तक खुला रहेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
