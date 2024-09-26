IPO की आहट, रॉकेट बन गया NTPC का शेयर
आज एनटीपीसी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 437.90 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया।एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने 9.15 लाख करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) को अंतिम रूप दिया है। जिससे एनटीपीसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।
आज एनटीपीसी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 437.90 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने 9.15 लाख करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) को अंतिम रूप दिया है। जिससे एनटीपीसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।
इस साल शेयर में 39.55 प्रतिशत की तेजी
इस साल शेयर में 39.55 प्रतिशत की तेजी आई है और एक साल में 80 प्रतिशत की तेजी आई है। पिछले तीन सालों में इसमें 247 प्रतिशत की तेजी आई है। मोतीलाल ओसवाल ने एनटीपीसी के शेयर के लिए 450 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। स्टॉक्सबॉक्स के विश्लेषकों ने इसका लक्ष्य मूल्य 439 रुपये और स्टॉप लॉस 395 रुपये रखने की सिफारिश की है।
एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी
ब्रोकरेज ने कहा, "एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और देश की बिजली क्षमता में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है, जिससे बढ़ती मांग से लाभ उठाने में यह अच्छी स्थिति में है। कंपनी ने 2032 तक अपनी क्षमता को 130 गीगावाट से अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं, जिसमें साल-दर-साल आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,511 करोड़ रुपये का कर-बाद-भुगतान हुआ है। ICICI Securities ने एनटीपीसी के शेयर के लिए 495 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है।