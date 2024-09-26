Nifty Bank Nifty Levels Today: आज एक्सपायरी के दिन कहां टिकेगा बाजार
मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वीपी ( रिसर्च) प्रशांत तापसे का कहना है कि मजबूत एशियाई बाजार के रुझानों के कारण घरेलू बेंचमार्क शुरुआती प्रॉफिट दर्ज कर सकते हैं, आज भी इंडेक्स के अपने उच्चतम स्तरों से ऊपर बने रहने की संभावना है, जो लिक्विडिटी की रैली के कारण हो सकता है।
निफ्टी और सेंसेक्स उतार-चढ़ाव के बाद वापसी की और बुधवार को लाभ के साथ बंद हुए। हालांकि, व्यापक बाजारों में कुछ सुधार देखा गया। बीएसई सेंसेक्स 255.83 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़कर 85,169.87 पर बंद हुआ। एनएसई के निफ्टी50 ने 63.75 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त हासिल की और 26,004.15 पर बंद हुआ। आज एक्सपायरी के दिन बाजार के लेवल क्या हो सकते हैं इस पर मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वीपी ( रिसर्च) प्रशांत तापसे का कहना है कि
हालांकि, आज की वर्तमान महीने की F&O एक्सपायरी के बीच दिन के दौरान बाजार अस्थिर हो सकते हैं, क्योंकि निवेशक अपनी ओपन पोजीशन को समेटने की कोशिश करेंगे। जबकि वैश्विक चिंताओं और मध्य-पूर्व के तनावों के बावजूद भारत की विकास नींव मजबूत बनी हुई है, निवेशकों को हाल ही में आई तेजी के बाद महंगे हो रहे मूल्यांकन के प्रति सावधान रहना होगा। वर्तमान तेजी के चलते, निफ्टी के लिए आक्रामक लक्ष्य 26,500-27,000 के ज़ोन में देखे जा रहे हैं, जबकि सूचकांक को 24,755 पर समर्थन मिलने की संभावना है।