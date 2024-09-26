Tata Group की रिटेल सेक्टर की कंपनी Trent के शेयर ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 1429% का मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दिया है, इतना ही नहीं इस साल यानी कि 2024 के रिटर्न की बात करें तो शेयर ने करीब 140 प्रतिशत का मुनाफा बनाया है। अब ऐसे में कंपनी के आगे फंडामेंटल्स से लेकर स्टॉक के टारगेट पर ब्रोकरेज Citi ने अपनी रिपोर्ट जारी की है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फ़र्म सिटी (Citi) ने कुछ प्वाइंट्स सामने रखे हैं

Citi On Trent

- सिंगल-फॉर्मेट से मल्टी-फॉर्मेट में बदलाव से कंपनी हाई रेवेन्यू CAGR (FY19-24 में 36%) की ओर बढ़ रही है।

- मल्टी-कैटेगरी (फैशन और लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी, पर्सनल केयर) प्लेयर ने हाई रेवेन्यू तक पहुंचने में सपोर्ट किया है।

- Trent का मॉडल इंड्रस्टी में लीडिग रेवेन्यू/EBITDA/प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स CAGRs FY24-27 में 41%/44%/56% को दर्शाता है

- सप्लाई चेन और Westside & Zudio से सीखे गए सबक का फायदा उठाते हुए कंपनी की ग्रोथ शानदार हो रही है।

- Trent दूसरे पायलट प्रोजेक्ट्स (MISBU, Samoh, MAS JV) को महत्वपूर्ण रूप से स्केल अप कर सकती है।

- Trent को पूरे एशिया में जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी के नजरिये से देखा जा रहा है।

नया टारगेट

ग्लोबल ब्रोकरेज फ़र्म सिटी (Citi) ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट को 9,250 प्रति शेयर की संभावना जताई है। अगर आप मौजूदा भाव देखें तो करीब 7,615 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से देखें तो स्टॉक में 21 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।



ट्रेंट शेयर परफॉर्मेंस

पिछले 1 साल में ट्रेंट शेयर अपने निवेशक को 254 प्रतिशत का रिटर्न बना कर दे चुकी है वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 96 प्रतिशत का जबकि 3 महीने में 46 प्रतिशत का मुनाफा बना कर दे चुकी है. ट्रेंट शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 7325 रुपए है वहीं 52 वीक का लो लेवल 1945 रुपए है।