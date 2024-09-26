scorecardresearch
Hero MotoCorp के शेयरों में आ सकती है 45% गिरावट

विदेशी ब्रोकरेज UBS ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में 45 प्रतिशत की संभावित गिरावट का अनुमान लगाया है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प की होलसेल बिक्री और त्योहारी उत्साह के बावजूद मांग में कमी आई है।

Ankur Tyagi
Sep 26, 2024

विदेशी ब्रोकरेज UBS ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में 45 प्रतिशत की संभावित गिरावट का अनुमान लगाया है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प की होलसेल बिक्री और त्योहारी उत्साह के बावजूद मांग में कमी आई है। 

Hero MotoCorp की बाजार हिस्सेदारी

यूबीएस ने कहा कि अप्रैल-अगस्त 2024 में Hero MotoCorp की बाजार हिस्सेदारी 310 आधार अंक घटकर 28.8 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में बाजार हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से भी नीचे गिर गई और होंडा से 400 आधार अंक पीछे रह गई।

यूबीएस ने कहा कि एक्सट्रीम 125 की सफलता के बावजूद मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की सेल्स में गिरावट की ओर इशारा करता है। यूबीएस ने कहा कि होंडा शाइन, बजाज फ्रीडम से कंपीटिशन और छोटे शहरों में स्कूटर और ईवी की ओर बढ़ते रुझान के कारण हीरो की सेल्स गिरी है। 

विदेशी ब्रोकरेज

विदेशी ब्रोकरेज ने इस स्टॉक मूल्य 3,350 रुपये का टारगेट सुझाया है। यूबीएस ने कहा कि उसके साथ बातचीत करने वाले अधिकांश निवेशकों को उम्मीद है कि सितंबर में थोक बिक्री 6,00,000 इकाइयों से अधिक होगी और डीलरों ने भी यही संकेत दिया है। 

यूबीएस ने कहा कि रिकॉर्ड त्योहारी खुदरा बिक्री के दावों के बावजूद, त्योहारी सीजन (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान कंपनी की खुदरा बाजार हिस्सेदारी लगातार गिर रही है और इस साल त्योहारी सीजन में यह नए निचले स्तर पर पहुंच गई है।

अधिक स्टॉक तथा होंडा से कड़ी प्रतिस्पर्धा

अधिक स्टॉक तथा होंडा से कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि त्यौहारी सीजन में दोनों कंपनियों की ओर से छूट में वृद्धि होगी।

कंपनी ने कहा, "यह शेयर वित्त वर्ष 26 के पीई के 26 गुना पर कारोबार कर रहा है। हम 3,350 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी बिक्री रेटिंग बनाए रखते हैं।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
