Diffusion Engineers Limited: खुल गया IPO, ग्रे मार्केट में मचाया धमाल!

Diffusion Engineers Limited: खुल गया IPO, ग्रे मार्केट में मचाया धमाल!

IPO के बाजार में एक और कंपनी Diffusion Engineers Limited ने दस्तक दे दी है। आइये इस कंपनी के फंडामटेंल्स, इश्यू साइज, प्राइस बैंड और ग्रे मार्केट की स्थिति के बारे में जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 26, 2024 08:45 IST
Diffusion Engineers IPO
Diffusion Engineers IPO

अहम तारीख
Diffusion Engineers Limited के IPO में निवेश के लिए 26 सितंबर से 30 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। मेन बोर्ड के इस आईपीओ का इश्यू साइज 158 करोड़ रुपये है। इसमें कंपनी 94 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। 1 अक्टूबर को अलॉटमेंट किया जाएगा। लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। इसका प्राइज बैंड 159 से 168 रुपये प्रति शेयर के बीच है। एक लॉट में 88 शेयर हैं। इसके लिए 14,784 रुपये निवेश करने होंगे। एक रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता है। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ₹192,192 निवेश करने होंगे।

advertisement

कंपनी का प्रोफाइल
डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी। कंपनी वेल्डिंग से जुड़ी कई तरह की सर्विस देती है और हेवी मशीनरी बनाती है। कंपनी वियर प्रोटेक्शन पाउडर और वेल्डिंग और कटिंग मशीनों का भी बिजनेस करती है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड की चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का रेवेन्यू 285.56 करोड़ रुपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 30.8 करोड़ रुपये था।

रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व
डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड इस IPO के जरिए कुल ₹158 करोड़ रुपए बाजार से जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 9,405,000 नए शेयर जारी कर रही है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।

क्या है ग्रे मार्केट में स्थिति?
डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड को ग्रे मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 77 रुपये है। यानी यह शेयर करीब 46 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 168 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को लिस्टिंग पर ही 46 प्रतिशत का मुनाफा हो जाएगा। निवेशक को प्रति शेयर 77 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

harsh verma

Sep 26, 2024