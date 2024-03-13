IPO Listing: जेजी केमिकल्स के शेयर की खराब लिस्टिंग

स्टॉक एक्सचेंजों पर गोपाल स्नैक्स लिमिटेड की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही, क्योंकि शेयर अनुमान से कम कीमत पर लिस्ट हुए। कंपनी के शेयरों ने एनएसई पर अपने निर्गम मूल्य 221 रुपये प्रति शेयर से 5.43 प्रतिशत की छूट के साथ 209 रुपये पर कारोबार करना शुरू किया। इसी तरह, बीएसई पर, स्टॉक ने अपना पहला कारोबारी सत्र 211 रुपये पर शुरू किया, जो समान निर्गम मूल्य से 4.52 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।

सूचीबद्ध होने से पहले, गोपाल स्नैक्स के शेयरों में 15 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) देखा गया, जो निवेशकों के लिए लगभग 7 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि का संकेत देता है। हालाँकि, हाल के मुद्दों की कमजोर लिस्टिंग के बाद पिछले दिन यह प्रीमियम आधे से कम हो गया है।

अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के दौरान, गोपाल स्नैक्स ने अपने शेयरों को 210-221 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड में पेश किया, जिसमें 67 इक्विटी शेयरों का लॉट आकार था। कोलकाता में स्थित और जिंक ऑक्साइड में विशेषज्ञता वाली कंपनी ने अपनी प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से 251.19 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 165 करोड़ रुपये तक की ताज़ा शेयर बिक्री और 39 लाख शेयरों तक की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल थी। .

तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान आईपीओ को 27.78 गुना की कुल सदस्यता के साथ मध्यम प्रतिक्रिया मिली। गैर-संस्थागत बोलीदाताओं ने 46.33 गुना सदस्यता ली, जबकि योग्य संस्थागत बोलीदाताओं ने 32.09 गुना सदस्यता ली। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 17.44 गुना सब्सक्राइब हुआ।

1975 में स्थापित, गोपाल स्नैक्स भारत में 80 से अधिक ग्रेड के जिंक ऑक्साइड का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग सिरेमिक, पेंट और कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, कृषि रसायन, उर्वरक, विशेष रसायन, स्नेहक, तेल और गैस, और सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। जानवरों का चारा।

ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रम कैपिटल और कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज ने गोपाल स्नैक्स के आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम किया, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज ने इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में काम किया।