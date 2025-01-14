₹5 के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, FIIs ने खरीदे 1,44,312 शेयर्स, स्टॉक इंडस्ट्री PE से कम पर ट्रेड कर रहा है

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा Nandan Denims Ltd. (NDL) के शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और यह ₹4.53 प्रति शेयर पर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट तक पहुंचे। यह पिछले बंद भाव ₹4.32 प्रति शेयर से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। स्टॉक का 52 वीक हाई का उच्चतम ₹7.33 प्रति शेयर है, जबकि 52 वीक लो ₹2.60 प्रति शेयर था।

नंदन डेनिम्स लिमिटेड (NDL), जो कि 1994 में चिरिपाल ग्रुप के तहत स्थापित हुआ था, एक टेक्सटाइल बिजनेस से विकसित होकर अब एक वैश्विक डेनिम पावरहाउस बन चुका है। आज यह भारत का प्रमुख और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेनिम निर्माता है, जो 27 देशों और प्रमुख भारतीय खुदरा विक्रेताओं को सर्विस प्रदान करता है। NDL का व्यापक उत्पाद श्रेणी, जिसमें 2,000 से अधिक सालावा डेनिम वैरिएंट, शर्टिंग फैब्रिक और स्थायी ऑर्गेनिक यार्न शामिल हैं, इसके मजबूत इन-हाउस R&D विभाग के जरिए सपोर्ट है।

तिमाही परिणामों के मुताबिक कुल आय में 104 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹852.17 करोड़ और नेट प्रॉफिट में 7 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹8.78 करोड़ हो गई है Q2FY25 में जो कि Q2FY24 की तुलना में है। अपने आदे साल के रिजल्ट्स में कुल आय में 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर ₹1,576.03 करोड़ और नेट प्रॉफिट में 64 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹16.27 करोड़ हो गया है H1FY25 में, जो कि H1FY24 की तुलना में है। वार्षिक परिणामों में कंपनी ने FY24 में ₹2,010.1 करोड़ की शुद्ध बिक्री रिपोर्ट की, जो कि FY23 में ₹2,026.8 करोड़ थी, जबकि नेट प्रॉफिट में 8,385 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹45 करोड़ हो गया है, जो FY23 में ₹0.53 करोड़ था।

नंदन डेनिम्स लिमिटेड (NDL) ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मौजूदा ₹10 के शेयर को 10 नए ₹1 के शेयरों में विभाजित किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 थी।

नंदन डेनिम्स की मार्केट कैप ₹600 करोड़ से अधिक है। दिसंबर 2024 तक कंपनी का प्रमोटर 51.01 प्रतिशत शेयरों का मालिक है। दिसंबर 2024 में FIIs ने 1,44,312 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.58 प्रतिशत कर दी, जो कि सितंबर 2024 में 0.57 प्रतिशत थी। कंपनी के शेयरों का PE 12x है, जबकि इंडस्ट्री का PE 28x है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



