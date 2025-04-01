scorecardresearch
Investment Tips: Small-Mid Stocks में गिरावट, गिर रहे शेयर के पीछे की वजह; क्या अभी निवेश करना सही?

Investment Tips: Small-Mid Stocks में गिरावट, गिर रहे शेयर के पीछे की वजह; क्या अभी निवेश करना सही?

Share Market Update: शेयर बाजार में लगातार बिकवाली जारी है। वैश्विक बाजार से मिल रहे कमजोर संकेत के कारण Small और Mid स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला है।

UPDATED: Apr 1, 2025 12:51 IST
2025 की शुरुआत तक, स्मॉल कैप (Small Cap) और मिड कैप (Mid-Cap Stocks) स्टॉक्स ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगभग 21% की गिरावट आई है, जबकि मिड कैप स्टॉक्स में लगभग 16% की कमी आई है। इसके मुकाबले, बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में केवल 6.7% की गिरावट आई है। इस अंतर ने मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर जब मार्केट करेक्शन हो रहे हों।

क्यों गिर रहे हैं ये स्टॉक्स 

Bonanza के उपाध्यक्ष अचिन गोयल ने कहा कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेज गिरावट का मुख्य कारण मूल्यांकन हैं। पारंपरिक रूप से, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स बड़े कैप स्टॉक्स की तुलना में हाई पी-ई रेशियो (Price-to-Earnings Ratio) पर ट्रेड करते हैं। हालांकि, 2025 की शुरुआत में निफ्टी मिडकैप-100 और स्मॉलकैप-100 इंडेक्स क्रमशः 35x और 24x के पी-ई रेशियो पर ट्रेड कर रहे थे, जो उनके 10 साल के औसत से काफी ऊपर थे। जब बाजार कमजोर था और कंपनियों की कमाई उम्मीदों से कम थी, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह ओवरवैल्यूएशन चिंता का विषय बन गया।

एफआईआई बिकवाली का असर

एक और महत्वपूर्ण कारण एफआईआई बिकवाली रहा है। अक्टूबर 2024 से अब तक एफआईआई ने भारतीय बाजार में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की है, जिससे सभी सेक्टर, मिड और स्मॉल कैप्स सहित सभी स्टॉक्स पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी पूंजी के इस आउटफ्लो ने न केवल मूल्यांकन पर असर डाला बल्कि बाजार में उतार-चढ़ाव को भी बढ़ा दिया।

इन सेक्टर में तेजी

अचिन गोयल ने बताया कि बाजार गिरावट के बावजूद, मिड और स्मॉल कैप के कुछ सेक्टर लचीले बने हुए हैं। सरकार की कर छूट योजनाओं से नागरिकों की आय को बढ़ावा देने के कारण एफएमसीजी, रिटेल और क्विक कॉमर्स जैसे सेक्टरों को फायदा हो सकता है। इन सेक्टर में उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद है, जो इस विकास को बढ़ावा देगा।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास भारत की आर्थिक रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। मिड और स्मॉल कैप कंपनियां जो निर्माण, सामग्री आपूर्ति, और प्रोजेक्ट प्रबंधन में शामिल हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) और सार्वजनिक-निजी साझेदारी से फायदा हो रहा है।

जल्द आएगी तेजी

मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स रिकवरी मोड में है। जैसे-जैसे आर्थिक परिस्थितियां स्थिर होती हैं और कंपनियों की कमाई में सुधार होता है, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक्स का मूल्यांकन इस गिरावट के कारण कम हुआ है, जिससे वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कफी अच्छे ऑप्शन  बन सकते हैं।

इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी अपनाएं

मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हुई गिरावट के कारण, निवेशकों को मजबूत बैलेंस शीट, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, और मजबूत कमाई वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। निवेशकों को ओवरवैल्यूएड स्टॉक्स से बचना चाहिए और उन कंपनियों को देखना चाहिए जो सरकारी नीतियों और व्यापक आर्थिक सुधारों से लाभ उठा सकती हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Apr 1, 2025