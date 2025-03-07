Inox Wind Share Price: सुस्त कारोबार के बीच रॉकेट बना ये शेयर - वजह?
Inox Wind Ltd के स्टॉक में 11% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं स्टॉक में आई इस तेजी के पीछे क्या कारण है।
Inox Wind Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में दोपहर 12:51 तक शेयर बाजार सुस्त कारोबार कर रहा है। लेकिन इस बीच Inox Wind Ltd के स्टॉक में 11% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक में आई इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है।
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे तमिलनाडु में विकसित की जा रही एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से 153 मेगावाट (MW) का पहला ऑर्डर मिला है।
यह ऑर्डर तमिलनाडु में कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक प्रोजेक्ट के लिए IWL की 3 मेगावाट क्लास की टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए है। इसके अलावा, IWL प्रोजेक्ट के लिए सीमित दायरे की EPC के साथ-साथ टर्बाइनों के चालू होने के बाद मल्टी-इयर ऑपरेशन और रखरखाव सर्विस भी प्रदान करेगा।
Inox Wind Share Price
दोपहर 12:51 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 11.40% या 17.45 रुपये की तेजी के साथ 170.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 11.23% या 17.20 रुपये चढ़कर 170.39 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Inox Wind Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 552 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2373 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
Inox Wind Bonus History
बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक कंपनी ने मई 2024 में 3:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।