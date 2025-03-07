Inox Wind Share Price: सुस्त कारोबार के बीच रॉकेट बना ये शेयर - वजह?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारInox Wind Share Price: सुस्त कारोबार के बीच रॉकेट बना ये शेयर - वजह?

Inox Wind Ltd के स्टॉक में 11% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं स्टॉक में आई इस तेजी के पीछे क्या कारण है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 7, 2025 13:28 IST

Inox Wind Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में दोपहर 12:51 तक शेयर बाजार सुस्त कारोबार कर रहा है। लेकिन इस बीच Inox Wind Ltd के स्टॉक में 11% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक में आई इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है। 

advertisement

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे तमिलनाडु में विकसित की जा रही एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से 153 मेगावाट (MW) का पहला ऑर्डर मिला है। 

यह ऑर्डर तमिलनाडु में कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक प्रोजेक्ट के लिए IWL की 3 मेगावाट क्लास की टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए है। इसके अलावा, IWL प्रोजेक्ट के लिए सीमित दायरे की EPC के साथ-साथ टर्बाइनों के चालू होने के बाद मल्टी-इयर ऑपरेशन और रखरखाव सर्विस भी प्रदान करेगा।

Inox Wind Share Price

दोपहर 12:51 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 11.40% या 17.45 रुपये की तेजी के साथ 170.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 11.23% या 17.20 रुपये चढ़कर 170.39 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Inox Wind Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 552 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2373 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Inox Wind Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक कंपनी ने मई 2024 में 3:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 7, 2025