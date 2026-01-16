5% से ज्यादा उछला इंफोसिस का शेयर, Q3 में मजबूत डील्स के बाद ब्रोकरेज बुलिश - चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

आईटी दिग्गज Infosys Ltd के शेयरों पर चुनिंदा घरेलू ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव नजरिया दिखा रहे हैं। दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) में मजबूत बड़े डील और बेहतर ग्रोथ आउटलुक के दम पर कंपनी का प्रदर्शन लचीला रहा।

आज सुबह 10:57 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 5.12% या 81.95 रुपये की तेजी के साथ 1681 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 5.06% या 80.90 रुपये की तेजी के साथ 1,680.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इंफोसिस पर ब्रोकरेज Choice Institutional की राय और टारगेट प्राइस

Choice Institutional Equities ने कहा कि सीजनल चुनौतियों के बावजूद इन्फोसिस का एक्जीक्यूशन मजबूत रहा। ब्रोकरेज के मुताबिक, तिमाही में 26 बड़े डील से 4.8 अरब डॉलर का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) मिला, जो डील मोमेंटम को दिखाता है।

ब्रोकरेज Choice Institutional ने Buy कॉल के साथ इसका टारगेट प्राइस 1,865 रुपये तय किया गया है।

चॉइस ने यह भी बताया कि कंपनी छह प्रमुख एआई वैल्यू पूल पर फोकस बढ़ा रही है, जिससे एआई आधारित सर्विसेज और सॉल्यूशंस में मार्केट शेयर बढ़ाने की अच्छी स्थिति बनती है।

ब्रोकरेज के अनुसार, इन वैल्यू पूल में एआई इंजीनियरिंग, एआई के लिए डेटा, ऑपरेशंस के लिए एआई एजेंट्स, एआई आधारित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, फिजिकल डिवाइसेज के साथ एआई और एआई सर्विसेज शामिल हैं। चॉइस का मानना है कि FY27 में ग्रोथ और मजबूत हो सकती है, खासकर एनर्जी एंड यूटिलिटीज वर्टिकल और BFSI में डिस्क्रेशनरी खर्च बढ़ने से।

इंफोसिस पर ब्रोकरेज Nuvama Institutional की राय और टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज Nuvama Institutional Equities ने भी इन्फोसिस पर पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। नुवामा ने कहा कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही, मार्जिन स्थिर रहे और FY26 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, लगातार दो तिमाहियों के मजबूत डील विन्स से आने वाले क्वार्टरों के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी बेहतर हुई है।

नुवामा ने बताया कि Q3 FY26 में रेवेन्यू 0.6 फीसदी कॉन्स्टेंट करेंसी आधार पर तिमाही-दर-तिमाही बढ़ा, जबकि एडजस्टेड EBIT मार्जिन 21.2 फीसदी रहा। मैनेजमेंट ने FY26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3–3.5 फीसदी कर दी है।

ब्रोकरेज ने ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,900 रुपये तय किया है।