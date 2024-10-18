scorecardresearch
रिजल्ट के बाद गिर गए Infosys के शेयर, क्यों हुआ ऐसा

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 18:09 IST

शुक्रवार को इंफोसिस के शेयरों में 5% की तेज गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजों के जारी होने के बाद आई। निवेशकों द्वारा उम्मीद से कम वित्तीय प्रदर्शन और कमजोर रेवेन्यु गाइडेंस की वजह से ऐसा हुआ।

इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजस्व वृद्धि

हालांकि इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजस्व वृद्धि के अपने अनुमान को 3.74%-4.5% तक बढ़ा दिया है, जो पिछले अनुमान 3%-4% से अधिक है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह बाजार की उम्मीदों से कम है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बताया रेवेन्यु ग्रोथ गाइडेंस को निराशाजनक बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इंफोसिस ने वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए वेतन वृद्धि को भी स्थगित कर दिया, जो निकट भविष्य में अनिश्चितताओं का संकेत है।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा, "वर्ष की पहली छमाही में 3.5% की मजबूत CQGR के बावजूद, शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन को केवल 50 आधार अंकों से अपग्रेड किया गया था। यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही के लिए लगभग 0.5% की मौन CQGR का सुझाव देता है। 

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद, इंफोसिस ने सितंबर 2024 में समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही के लिए 6,506 करोड़ रुपये का PAT रिपोर्ट किया। यह पिछले साल की समान अवधि के 6,212 करोड़ रुपये से 5% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, PAT का आंकड़ा बाज़ार की उम्मीदों से कम था, जिसने 6,700 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था।

इंफोसिस ने 29 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है। लाभांश का भुगतान 8 नवंबर 2024 को किया जाना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 18, 2024