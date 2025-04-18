Infosys Q4 Result: इतनी छोटे उम्र में करोड़पति! Infosys के डिविडेंड से चमकी Ekagrah Murty की किस्मत

Infosys के फाउंडर नारायण मूर्ति (Narayana Murthy) का 17 महीने का पोता एकाग्र रोहन मूर्ति (Ekagrah Murty) अब भारत के सबसे कम उम्र के करोड़पतियों में गिना जा रहा है। इसकी वजह इन्फोसिस की डिविडेंड (Infosys Dividend) अनाउंसमेंट है। इन्फोसिस डिविडेंड से नन्हे एकाग्र को सीधे ₹3.3 करोड़ की कमाई होने जा रही है।

दरअसल, Infosys ने हाल ही में ₹22 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। एकाग्र के पास Infosys के 15 लाख शेयर हैं, जो उन्हें उनके नाना नारायण मूर्ति ने तब गिफ्ट किए थे जब वह सिर्फ 4 महीने के थे। उस समय इन शेयरों की कीमत ₹240 करोड़ से भी ज्यादा थी। यही वजह है कि आज एकाग्र को सिर्फ डिविडेंड से ₹3.3 करोड़ की कमाई होने वाली है।

पूरा मूर्ति परिवार कर रहा है करोड़ों की कमाई

Infosys की डिविडेंड अनाउंसमेंट से सिर्फ एकाग्र को ही नहीं, बल्कि मूर्ति परिवार (Murthy Family) के बाकी सदस्यों को भी मोटी रकम मिल रही है। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के पास Infosys के 3.89 लाख शेयर हैं। उन्हें इस बार ₹85.71 करोड़ की डिविडेंड इनकम होगी।

नारायण मूर्ति खुद इस डिविडेंड से ₹33.3 करोड़ कमाएंगे, जबकि उनकी पत्नी और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति (Sudha Murthy) को ₹76 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा।

Infosys के तगड़े नतीजे (Infosys Q4 Result)

Infosys ने मार्च 2025 की तिमाही (Q4) के नतीजे भी जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹7,033 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11.7% कम है। हालांकि पूरे साल के हिसाब से कंपनी ने अपने गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन किया है।

चौथी तिमाही में Infosys की कुल आमदनी ₹40,925 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी तिमाही के ₹37,923 करोड़ से 7.9% ज्यादा है। वहीं पूरे साल की बात करें तो कंपनी की आमदनी ₹1,62,990 करोड़ रही और मुनाफा ₹26,713 करोड़ तक पहुंचा, जो कि 1.8% की बढ़त है।

शेयर बाजार में Infosys का हाल

Infosys के शेयर 17 अप्रैल को ₹1,427.70 पर बंद हुए, जो पिछले दिन से 1.03% ऊपर थे। हालांकि, यह नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए। ऐसे में अगले ट्रेडिंग सेशन यानी 21 अप्रैल 2025 (सोमवार) को Infosys के शेयर (Infosys Share) में हलचल देखने को मिल सकती है।