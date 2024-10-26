Dividend और Bonus धमाका! Mazagon Dock, NTPC, RIL समेत 25 कंपनियों ने खोला खजाना

दलाल स्ट्रीट के निवेशक इस आने वाले हफ्ते में Infosys, Mazagon Dock Shipbuilders, NTPC, Tech Mahindra और RIL जैसी कंपनियों पर नज़र रखेंगे। अगले 5 दिनों में 25 से अधिक कंपनियों के शेयर डिविडेंड, बोनस, विलय और स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डिविडेंड हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर शेयरों के लिए डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी होंगी, जो उन शेयरधारकों को निर्धारित करती हैं जो डिविडेंड भुगतान के लिए योग्य हैं।

इसके साथ ही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर ध्यान केंद्रित रहेगा क्योंकि वो 28 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड होंगे, इसके बाद कंपनी ने 1:1 बोनस शेयरों का एलान किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगले हफ्ते शेयर मार्केट चार दिन ही कारोबार करेगा। दरअसल शुक्रवार, 31 अक्टूबर को दिवाली के लिए बाजार बंद रहेगा। हालांकि, उस दिन एक विशेष मुहुर्त ट्रेडिंग सेशन शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे तक तय है।

अगले हफ्ते के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स

Elecon Engineering Co. Ltd: कंपनी ने प्रति शेयर ₹0.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और इसके शेयर 28 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे।

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd: कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने प्रति शेयर ₹5.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट भी 28 अक्टूबर है।

Ksolves India Ltd: कंपनी 28 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹8.00 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर है।

Infosys: कंपनी ने प्रति शेयर ₹21 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह 29 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, और रिकॉर्ड डेट भी 29 अक्टूबर है।

Route Mobile Ltd: कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹6.00 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 29 अक्टूबर है।

CRISIL Ltd: कंपनी ने प्रति शेयर ₹15 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह 30 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, और रिकॉर्ड डेट भी 30 अक्टूबर है।

Gabriel India Ltd: कंपनी 30 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹1.75 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट 30 अक्टूबर है।

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd: कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने प्रति शेयर ₹23.19 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट भी 30 अक्टूबर है।

Supreme Industries: कंपनी ने प्रति शेयर ₹10 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और यह 30 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी। रिकॉर्ड डेट 30 अक्टूबर है।

Balkrishna Industries: कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹4 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 31 अक्टूबर है।

Bhansali Engineering Polymers Ltd: कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹1.00 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 31 अक्टूबर है।

Birlasoft Ltd: कंपनी 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹2.50 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड तिथि 31 अक्टूबर है।

Ceenik Exports (India) Ltd: कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹15 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 31 अक्टूबर है।

Dodla Dairy Ltd: कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹3 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 31 अक्टूबर है।

Godrej Consumer Products: कंपनी 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹5 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड तिथि 31 अक्टूबर है।

NTPC Limited: कंपनी 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹2.50 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर है।

R R Kabel Ltd: कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹2.50 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट भी 31 अक्टूबर है।

Tech Mahindra: कंपनी 31 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड स्टॉक के रूप में ट्रेड करेगी, जिसमें प्रति शेयर ₹15 का अंतरिम डिविडेंड है। रिकॉर्ड तिथि 31 अक्टूबर है।

अगले हफ्ते, Dr. Reddy's Laboratories, Quasar India, Mastertrust और Sellwin Traders अपने स्टॉक स्प्लिट की घोषणाओं के बाद एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इसके अलावा, ज्यूबिलेंट इंडस्ट्रीज और शंघर डेकोर के शेयर अगले हफ्ते अपने हालिया विलय और राइट इश्यू की घोषणाओं के कारण एक्स-डिविडेंड होंगे।

एक्स-डेट:

एक्स-डेट वह दिन है जब कंपनी के शेयरों के खरीदार लाभांश या बोनस प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप इस दिन के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। एक्स-डेट कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है।

रिकॉर्ड डेट:

रिकॉर्ड डेट वह दिन है जब कंपनी लाभांश या बोनस प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची तैयार करती है। इस सूची में वे निवेशक शामिल होते हैं जिन्होंने एक्स-डेट से पहले शेयर खरीदे हैं।