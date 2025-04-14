scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारInfo Edge Stock Split: 5 टुकड़ों में बंटेगा Naukri.com की पेरेंट कंपनी का स्टॉक! इस दिन है RECORD DATE

Info Edge Stock Split: 5 टुकड़ों में बंटेगा Naukri.com की पेरेंट कंपनी का स्टॉक! इस दिन है RECORD DATE

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। चलिए जानते हैं की क्या है स्टॉक स्प्लिट की डिटेल और कब है इसका रिकॉर्ड डेट?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 14, 2025 16:11 IST

Naukri Stock Split: ऑनलाइन जॉब पोर्टल नौकरी डॉट कॉम की पेरेंट कंपनी Info Edge (India) Ltd ने आज सोमवार 14 अप्रैल को अपने शेयर की जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। दरअसल कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 

advertisement

स्टॉक स्प्लिट में कंपनियां अपने शेयर के फेस वैल्यू को तोड़ती है जिससे शेयर की कीमत कम हो जाती है। हालांकि इससे निवेश के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए जानते हैं की क्या है स्टॉक स्प्लिट की डिटेल और कब है इसका रिकॉर्ड डेट?

Info Edge Stock Split

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

Info Edge Stock Split Record Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बुधवार 7 मई 2025 का दिन रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके पास इस दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए पात्र होंगे। 

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े।

Info Edge Share Price

शुक्रवार 11 अप्रैल को  शेयर बीएसई पर 2.13% या 136.70 रुपये चढ़कर 6544.75 रुपये रहा और वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.24% या 143.25 रुपये चढ़कर 6,550 रुपये पर बंद हुआ था।

Info Edge Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 190 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 14, 2025